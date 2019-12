De Graafschap haalt ‘gewilde aanvaller’ met verleden bij PSV uit Denemarken

Sven Blummel vervolgt zijn loopbaan bij De Graafschap, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie via de officiële kanalen bekend. De 23-jarige vleugelaanvaller komt over van het Deense Fremad Amager en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor tweeënhalf jaar, dat hem tot medio 2022 aan de Superboeren verbindt.

Blummel speelde in de jeugdopleiding van PSV en kwam in de zomer van 2017 bij FC Den Bosch terecht. Na 25 doelpunten en 10 assists in 77 officiële wedstrijden voor de Brabantse club maakte de aanvaller een halfjaar geleden de overstap naar Denemarken. Bij Fremad Amager op het tweede niveau was Blummel afgelopen halfjaar in principe basisspeler, met totaal vijftien optredens. “Deze kans kwam voorbij en kon ik niet laten schieten”, zegt Blummel op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Mooi dat Fremad Amager heeft meegewerkt aan deze overgang. Ik ben content terug te zijn in Nederland en kijk uit naar een volle Vijverberg”, stelt de aanvaller. Ook manager voetbalzaken Peter Hofstede is content met de overstap van Blummel. “Met Sven halen wij een gewilde aanvaller binnen die op verschillende posities uit de voeten kan. Hij is snel, heeft een actie en is doelgericht. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al ruim honderd wedstrijden betaald voetbal in de benen. Wij waren op die posities dun bezet en zijn content met deze versterking.”