Nathaniel Chalobah ontvangt excuses van eigen trainer en oogst lof met tweet

Nathaniel Chalobah hield zaterdag een dubbel gevoel over aan de 3-0 overwinning van Watford op Aston Villa. Watford kon weliswaar drie broodnodige punten bijschrijven in de strijd tegen degradatie, maar Chalobah zag na slechts een kwartier hoe manager Nigel Pearson abrupt een einde maakte aan zijn invalbeurt. Pearson heeft zich inmiddels verontschuldigd bij de 25-jarige middenvelder, die zijn wissel zelf uiterst sportief opneemt.

Watford speelde zaterdagmiddag in eigen huis de belangrijke degradatiekraker tegen directe concurrent Aston Villa en leidde halverwege met 1-0, door een doelpunt van Troy Deeney. Chalobah was de wedstrijd op de reservebank begonnen, maar mocht direct aan het begin van de tweede helft alsnog als vervanger van Will Hughes zijn opwachting maken. De invalbeurt van Chalobah, die dit seizoen pas viermaal basisspeler was in de Premier League, duurde echter slechts een kwartier.

Pearson koos er in de zestigste minuut namelijk voor om de controlerende middenvelder alweer te wisselen, ten faveure van centrumverdediger Craig Dawson. Dat had echter wel een plausibele reden: drie minuten ervoor was Watford met tien man komen te staan, na rood voor Adrian Mariappa, een andere centrumverdediger. De keuze van Pearson pakte voor Watford goed uit, want the Hornets hielden in het laatste halfuur met een man minder stand en wisten zelfs nog twee doelpunten te maken.

First the team, everything else comes after. Well done boys. ???? let’s keep this momentum going. #watfordfc #NC14 — Nathaniel Chalobah (@chalobah) December 28, 2019

Toch beseft de trainer dat hij Chalobah geen plezier deed. "Ik heb me direct verontschuldigd en heb dat na afloop opnieuw gedaan ten overstaan van de hele spelersgroep", vertelt Pearson via de officiële kanalen van Watford. Pearson vindt het in het bijzonder spijtig voor Chalobah, die aan het begin van zijn carrière door Chelsea een periode werd verhuurd aan Watford en sinds medio 2017 definitief actief is op Vicarage Road. "Die jongen voelt zich emotioneel enorm betrokken bij deze club. Het is echt een goede jongen en hij begreep dat de beslissing was genomen met de beste bedoelingen voor het team."

Chalobah zelf heeft via Twitter sportief gereageerd op zijn zeer korte invalbeurt. "Het team is het eerste dat telt, de rest komt erna. Goed gedaan jongens", tweet de enkelvoudig Engels international. Hij oogst met zijn tweet bijna louter lof op het sociale medium. Chalobah zegt tot slot te hopen dat Watford optimaal kan profiteren van het gecreëerde 'momentum' tegen Aston Villa. Watford staat weliswaar nog altijd teleurstellend negentiende in de Premier League, maar recentelijk zijn de prestaties goed, met zeven punten uit de drie laatste competitiewedstrijden.