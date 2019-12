Droom van ‘BVB-Wunderkind’ Youssoufa Moukoko (15) komt uit

Youssoufa Moukoko mag ‘eindelijk’ met de hoofdmacht van Borussia Dortmund meetrainen, zo verzekert BILD donderdag. De pas vijftienjarige aanvaller wordt als een van de grootste aanvallende talenten van Duitsland gezien en timmert in de jeugdelftallen flink aan de weg. Nu mag het BVB-Wunderkind zich ook op trainingen van de A-selectie gaan laten zien.

De absentie van Moukoko bij de spelersgroep van Lucien Favre was volgens de berichtgeving van BILD uitsluitend een verzekeringskwestie. Wanneer er onverhoopt een ongeluk plaats zou vinden rondom de minderjarige Duits jeugdinternational, valt dit vanaf nu ook onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

De verzekering was tot voor kort alleen geldig voor wedstrijden en trainingen in de jeugd van Borussia Dortmund. Officiële wedstrijden voor de hoofdmacht zitten er voorlopig nog niet in: de in november vijftien jaar geworden Moukoko mag pas een wedstrijd voor het hoogste keurkorps spelen in het seizoen dat hij zeventien jaar wordt, oftewel 2021/22.

Moukoko, die het levenslicht in Kameroen zag en zijn debuut voor Duitsland Onder-16 heeft gemaakt, maakt de nodige indruk in de jeugd van Borussia Dortmund. Bij de Onder-17 kwam hij tot liefst 90 doelpunten in 56 duels. Afgelopen zomer maakte de aanvaller de overstap naar de Onder-19, waar de teller inmiddels op 26 treffers in 21 wedstrijden staat.