‘EK-variant’ van thuisshirt Nederlands elftal nu al uitgelekt op internet

De KNVB en shirtsponsor Nike moeten het nieuwe thuistenue van het Nederlands elftal nog officieel presenteren, maar het nieuwe thuisshirt lijkt nu al te zijn uitgelekt op het internet. Het gloednieuwe shirt, bedoeld voor het EK van volgend jaar, is uiteraard overwegend in de kleur Oranje, met zwarte strepen aan de zijkant, zo blijkt uit een foto van Footy Headlines. Er is daarnaast plaats voor de leeuw in zwarte kleur, met de hals in dezelfde kleur. Buiten deze details wijkt het nieuwe tricot niet bijster veel af van het huidige Oranjeshirt.

De presentatie laat echter nog even op zich wachten, want het elftal van bondscoach Ronald Koeman komt over drie maanden pas voor in actie. De voorbereiding op EURO 2020 begint op donderdag 26 maart met een vriendschappelijke interland tegen de Verenigde Staten in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later, op zondag 29 maart, is Spanje de tegenstander in het Philips Stadion.

Voor diegene die altijd uitkijken naar nieuwe shirts. @Footy_Headlines bracht eerder deze week de eerste foto’s van het shirt waarmee #Oranje gaat aantreden op het EK. Wat vinden jullie ervan? @OnsOranje #Euro2020 @nikefootball ???? pic.twitter.com/EHNUl7bCr0 — Ravish Sitaldin (@RavishSitaldin) December 24, 2019

Oranje, dat zich niet wist te kwalificeren voor de twee voorgaande grote toernooien, speelt al zijn wedstrijden in de poulefase van het EK in de Johan Cruijff ArenA. Oekraïne is op 14 juni de eerste tegenstander voor het Nederlands elftal, met het tweede groepsduel op 18 juni tegen Oostenrijk. Het vierde land in de groepsfase wordt bekend na de play-offs voor een EK-ticket in maart.