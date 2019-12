Jeugdige Ajacied herpakt zich na terugval: ‘Het ging een beetje bergafwaarts’

Ryan Gravenberch kan terugkijken op een geslaagde week. De zeventienjarige middenvelder verscheen afgelopen woensdag in het bekerduel met Telstar (3-4 overwinning) voor het eerst dit seizoen aan de aftrap bij een officiële wedstrijd van Ajax, en zondagavond volgde in het thuisduel met ADO Den Haag (6-1 zege) zijn basisdebuut in de Eredivisie. Gravenberch wist zijn optreden tegen ADO op te luisteren met een doelpunt en een assist.

Met name zijn doelpunt was fraai: Gravenberch tekende op slag van rust voor de 4-0, nadat hij fraai was weggedraaid bij een tegenstander. "Ik kreeg de bal van Dusan (Tadic, red.). Hij speelde me in, ik draaide weg en dacht: 'Deze móét ik scoren.' Dan gaat die bal erin", analyseert de belofte zijn treffer na afloop voor de camera van FOX Sports. Voor Gravenberch betekende het pas zijn vijfde competitieoptreden voor Ajax, nadat hij in september 2018 op zestienjarige leeftijd zijn debuut had gemaakt in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Daarna moest hij zich vooral richten op minuten in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax, waarvoor hij dit seizoen al zeventien keer in actie kwam. "Je wil natuurlijk zoveel mogelijk in Ajax 1 spelen, maar als je in Jong Ajax moet spelen, dan moet dat ook en dan moet je jezelf daar gewoon laten zien", vervolgt de middenvelder. "Je moet bij Jong Ajax het uiterste uit jezelf halen en dan wachten op minuten in Ajax 1. En als het zover is moet je scoren, zoals vandaag, of jezelf zo goed mogelijk laten zien."

Volgens Gravenberch is het nog altijd een uitdaging om te spelen in Jong Ajax. "Natuurlijk. Ik moet daar mijn minuutjes maken om in Ajax 1 te komen. Het zal wel moeten, denk ik", stelt de jeugdinternational, die dit seizoen naar eigen zeggen al te maken kreeg met een terugval. "Ik begon goed bij Jong Ajax in de eerste periode. Ik wil niet zeggen dat ik daarna een dipje kreeg, maar het ging een beetje bergafwaarts. Dan krijg je een kans tegen Telstar. Wat zal ik daar eens over zeggen? Het was niet mijn beste wedstrijd, maar ik vond mijn inzet wel goed. Vandaag kreeg ik weer wat minuutjes en ging het wat beter", aldus Gravenberch, die tot slot verwacht dat hij er snel met Ajax uit zal komen over de verlenging van zijn op dit moment nog tot medio 2021 doorlopende contract. "Ik wil meer minuten maken in Ajax 1 en daarna zien we het wel. Ik denk dat het er wel van komt."