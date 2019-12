‘Hateboer en Veltman staan op de lijst en maken kans op wintertransfer’

Hans Hateboer en Joël Veltman staan in de belangstelling van AS Roma. Beide verdedigers staan op het lijstje van de Italiaanse topclub om de defensie van een impuls te voorzien. Ook rechtsback Timothy Castagne van Atalanta is op de radar verschenen, maar net als Hateboer wordt de Belg eigenlijk als te duur beschouwd door i Giallorossi.

Volgens Corriere dello Sport kan AS Roma deze winter al met een defensieve versterking op de proppen komen. Davide Zappacosta wordt tot eind januari gehuurd van Chelsea en is momenteel geblesseerd, terwijl er ook rekening wordt gehouden met een vertrek van Davide Santon. Zodoende loert de huidige nummer vier van de Serie A op versterkingen op de rechtsbackpositie.

Hateboer en Castagne zijn in beeld bij de club uit de Italiaanse hoofdstad, maar naar verluidt vraagt Atalanta fors geld voor beide vleugelverdedigers. Zodoende komt AS Roma wellicht uit bij Veltman, die nog tot medio 2021 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Het voordeel van de Oranje-international is dat hij ook centraal achterin uit de voeten kan, zo klinkt het.

Veltman gaf eerder al aan dat hij een avontuur in het buitenland in de toekomst zeker niet uitsluit. De verdediger werd afgelopen zomer gelinkt aan onder meer West Ham United, maar een transfer bleef uit. De 27-jarige Veltman heeft tot op heden 242 wedstrijden gespeeld voor de Amsterdammers, met 10 doelpunten en 15 assists als resultaat.