Manchester City dient titeluitdager Leicester City doffe dreun toe

Manchester City heeft Leicester City zaterdagavond een flinke dreun uitgedeeld in de bovenste regionen van de Premier League. De nummers drie en twee troffen elkaar in het Etihad Stadium en the Citizens zegevierden met 3-1 in een aantrekkelijke topper. Daardoor heeft Manchester City nog maar een punt achterstand op Leicester City, terwijl Liverpool tien punten voorsprong behoudt op the Foxes. De koploper komt dit weekend niet in actie vanwege de deelname aan het WK voor clubteams, maar donderdag op Boxing Day wacht een treffen tussen Liverpool en Leicester City.

Het was voor Leicester City de eerste competitienederlaag sinds het verlies bij Liverpool (2-1) op 5 oktober. Voor Manchester City was het een cruciale wedstrijd om het resterende sprankje hoop op de landstitel in leven te houden. Josep Guardiola voerde twee wijzigingen door ten opzichte van zijn basisploeg tegen Arsenal (0-3 zege) op zondag. Phil Foden en Rodri maakten plaats voor Bernardo Silva en Riyad Mahrez; laatstgenoemde speelde een hoofdrol tegen zijn oude club. Mahrez bezorgde Ben Chilwell voortdurend een zware avond en trok na een halfuur vanaf de rechterflank naar binnen, langs de verdediger en langs de rand van het strafschopgebied. Zijn schot veranderde via de hiel van Caglar Söyüncü van richting en was daarom onhoudbaar voor doelman Kasper Schmeichel.

In de veertiende minuut had Mahrez al een goede kans voorbereid van Kevin De Bruyne, die vanbinnen het strafschopgebied tegen de paal schoot. Halverwege het eerste bedrijf was het echter Leicester City dat de score opende. Aan de linkerflank werd Jamie Vardy weggesturd door Harvey Barnes en de spits bleek veel te snel voor Fernandinho. Vervolgens betrad Vardy het strafschopgebied; hij leek de bal iets te ver voor zich uit te spelen, maar verschalkte de uitgekomen doelman Ederson toch met een fraaie stift.

Na de gelijkmaker van Mahrez krulde de aanvaller bijna de 2-1 tegen de touwen uit een vrije trap. Schmeichel stond als aan de grond genageld, maar de bal scheerde langs de bovenhoek. Evenwel wist Manchester City nog voor de rust op voorsprong te komen en opnieuw speelde Mahrez een belangrijke rol. De Algerijn bediende Raheem Sterling, die in het strafschopgebied werd getorpedeerd door Ricardo Pereira. Het leverde Manchester City een penalty op, die door Ilkay Gündogan buiten bereik van Schmeichel werd geplaatst.

Na de pauze had Manchester City een duidelijk overwicht en dat betaalde zich halverwege de tweede helft uit. De Bruyne ontving de bal op de helft van Leicester City, sprintte met een handige voetbeweging voorbij Caglar Söyüncü en vond Gabriel Jesus bij de tweede paal. De Braziliaan stond volledig vrij en bepaalde de eindstand op 3-1. Het was zijn eerste doelpunt in het Etihad Stadium sinds de Champions League-wedstrijd tegen Schalke 04 van 12 maart. Gabriel Jesus had vervolgens twaalf opeenvolgende thuiswedstrijden niet gescoord; zijn vorige veertien treffers waren allemaal buitenhuis.