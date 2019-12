Naci Ünüvar: ‘Of dat moeilijk is? Nee, ik word er door hem mee geholpen'

Naci Ünuvar maakte vrijdagavond in het thuisduel van Jong Ajax met TOP Oss (2-0) zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. De aanvaller is pas zestien jaar, maar geldt nu al als een van de meest bewierookte talenten uit de Ajax-jeugd. Ünuvar probeert zich naar eigen zeggen zo goed mogelijk op het voetballen te focussen.

De belofte van Ajax krijgt na de wedstrijd tegen TOP Oss bij FOX Sports de vraag gesteld 'of het moeilijk is om met beide beentjes op de grond te blijven staan'. "Nee, eigenlijk niet", repliceert Ünüvar. "Ik word er door mijn vader mee geholpen. Hij helpt me er wel bij en zegt: 'Ga niet naast je schoenen lopen’ en 'houd je focus en doe je gewoon je ding'. Door mijn vader houd ik de focus wel gewoon op het voetbal."

Ünüvar debuteerde vorige week in het uitduel met SC Cambuur voor Jong Ajax en mocht vanavond opnieuw opdraven van trainer Mitchell van der Gaag. Hij kwam aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen voor Sontje Hansen, een ander toptalent uit de jeugdopleiding van Ajax. Die wissel was vooraf niet afgesproken, zo zegt Ünüvar desgevraagd. "De trainer kijkt gewoon naar de wedstrijd en als hij moet wisselen, dan wisselt hij. Het is niet zo dat het vooraf is afgesproken."

Voor Jong Ajax en Ünuvar, die zijn wedstrijden doorgaans speelt in het elftal voor spelers tot negentien jaar, is het nu winterstop. "Het was een zware eerste seizoenshelft. Ik heb veel wedstrijden gespeeld en tussendoor kwam ook nog het WK, dat superzwaar was. Nu heb ik vakantie en ga ik wel even goed mijn rust pakken", vervolgt Ünuvar, die ambitieus is. "Ik verwacht dat ik elke wedstrijd kwaliteit lever en het team help. Ik train nu superhard en geef elke wedstrijd en elke training honderd procent. Dan hoop ik wel beloond te worden door de trainers, ja."