2019 zonder zege op natuurgras dreigt zaterdag voor tegenstander PSV

Het rommelt bij PSV, dat bezig is aan een bijzonder teleurstellend seizoen. De slechte resultaten kostten Mark van Bommel de kop en onder leiding van Ernest Faber hoopt men in Eindhoven op betere tijden. Afgelopen woensdag werd met hangen en wurgen na een verlenging tegen de amateurs van GVVV de achtste finales van de TOTO KNVB Beker bereikt. PSV hoopt 2019 af te sluiten met een overwinning op PEC Zwolle, dat op zijn beurt ook wel een succesje kan gebruiken na de uitschakeling in het bekertoernooi tegen Fortuna Sittard (3-0). Opta beschouwt voor op het duel in het Philips Stadion, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

o PSV won de laatste tien Eredivisie-ontmoetingen met PEC Zwolle (thuis & uit) en scoorde in deze tien duels in totaal 32 keer, gemiddeld 3,2 treffers per wedstrijd.

o Sinds de zomer van 2016 kwam PEC Zwolle tegen geen team minder vaak tot scoren in de Eredivisie dan tegen PSV (2 keer in 7 duels; ook 2 tegen De Graafschap in 2 ontmoetingen).

o Elf teams pakten meer punten in de laatste acht Eredivisie-speelronden dan PSV (8), waaronder PEC Zwolle (9); daarnaast kregen alleen PEC (17), Fortuna (19) en VVV (21) meer goals tegen in deze periode dan PSV (16).

o PSV staat voor de derde keer deze eeuw halverwege de competitie minstens tien punten achter op de koploper; in de voorgaande twee seizoenen werd de club uiteindelijk vierde (11 punten achter in 2008/09, 13 in 2013/14).

o Ryan Thomas, die in november 2013 in de Eredivisie debuteerde voor PEC Zwolle op bezoek bij PSV, heeft dit Eredivisie-seizoen een hogere passnauwkeurigheid dan iedere andere PSV’er met meer dan één optreden (91%).

o Ernest Faber won als trainer meer Eredivisie-wedstrijden tegen PEC Zwolle dan tegen elk ander team (4) en zag zijn ploegen ook het vaakst scoren tegen de Blauwvingers (17 keer).

o PEC Zwolle won nog nooit de laatste Eredivisie-wedstrijd van een kalenderjaar (G5, V17); vier jaar geleden was PSV de laatste tegenstander van het jaar (3-2 nederlaag in Eindhoven).

o Exclusief promovendi en gedegradeerde teams is PEC Zwolle de enige ploeg die in heel 2019 geen Eredivisie-duel op natuurgras wist te winnen (G2, V10).

o Alleen Ajax (63,1%), PSV (57,5%) en AZ (56,0%) hebben dit Eredivisie-seizoen gemiddeld meer balbezit gehad in uitduels dan PEC Zwolle (52,7%).

o Reza Ghoochannejhad, die in de Eredivisie vaker tegen PSV scoorde dan tegen elk ander team (5 keer), is nog steeds de laatste speler met een hattrick uit tegen de Eindhovenaren in de Eredivisie (op 22 januari 2017 met sc Heerenveen).