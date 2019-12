Braziliaanse media: Flamengo helpt Ajax definitief van miljoenenmiskoop af

Ajax neemt in januari definitief afscheid van Luis Manuel Orejuela, zo meldt Liberdade FM donderdagavond. Volgens het Braziliaanse radiostation hebben de Amsterdammers overeenstemming bereikt met Flamengo over een directe overgang van de Colombiaanse rechtsback.

Orejuela werd door Ajax in 2017 voor ruim drie miljoen euro overgenomen van Deportivo Cali, maar de vleugelverdediger wist in de Johan Cruijff ArenA geen potten te breken. De 24-jarige Colombiaan werd de afgelopen anderhalf jaar verhuurd aan Cruzeiro, waar hij wél een basisplaats wist af te dwingen. Cruzeiro zou graag gebruik hebben gemaakt van de optie tot koop van anderhalf miljoen euro, maar heeft daar na de degradatie naar het tweede Braziliaanse niveau geen financiële middelen voor.

Ondanks de degradatie heeft Orejuela een goede indruk achtergelaten in Zuid-Amerika, want landskampioen Flamengo raakte de afgelopen tijd overtuigd van de verdediger. Volgens Liberdade FM is Orejuela al persoonlijk akkoord met Flamengo over zijn salaris en contractduur. Ook met Ajax zou de Braziliaanse club het eens zijn over de te betalen transfersom, die niet nader benoemd wordt.

Flamengo komt momenteel uit op het WK voor clubteams, waar de club dinsdag in de halve finale met 3-1 van het Saudi-Arabische Al-Hilal. Flamengo, dat met overmacht landskampioen werd, speelt daardoor zondag in de finale van het clubtoernooi. Tegenstander in de eindstrijd is Liverpool, dat woensdagavond afrekende met het Mexicaanse CF Monterrey. De verwachting is dat Flamengo na afloop van het WK de komst van Orejuela aankondigt.