Sontje Hansen zag naam op bord: ‘Mooi om met de boys mee te gaan’

Sontje Hansen maakte woensdagavond zijn officiële debuut in het eerste elftal van Ajax. De zeventienjarige aanvaller kwam in de TOTO KNVB Beker tegen Telstar (3-4) als invaller binnen de lijnen. Het piepjonge talent kreeg al een vermoeden dat hij wellicht met Ajax 1 mee zou gaan doordat hij de afgelopen weken steeds vaker met het eerste elftal moest trainen. In onderstaande video kijkt Hansen in gesprek met Ajax TV terug op zijn debuut.