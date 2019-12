Sergiño Dest bekroont doorbraak met individuele prijs in Verenigde Staten

Sergiño Dest is in de Verenigde Staten in de prijzen gevallen. De talentvolle rechtsback van Ajax is verkozen tot US Soccer Young Male Player of the Year 2019, zo heeft de Amerikaanse voetbalbond maandag bekendgemaakt. De prijs is een beloning voor de negentienjarige Dest, die zich dit seizoen uitstekend heeft ontwikkeld. Hij brak onder trainer Erik ten Hag door in het eerste elftal en mag zich volwaardig Amerikaans international noemen.

“Het is een geweldige prijs om te winnen en ik ben erg trots op dit moment”, reageert het Ajax-talent. “Ik wil het Amerikaanse voetbal bedanken voor de nominatie. Ik wil ook mijn familie, mijn moeder, mijn vader en iedereen bedanken die mij onderweg heeft geholpen. Zonder hen zou ik nu niet op het niveau zijn dat ik nu heb. Dit is een geweldige ervaring voor mij en ik kijk ernaar uit om in de toekomst meer team-trofeeën met de VS te winnen. Dit is een heel aangenaam moment en ik voel mij gewaardeerd.”

Dest kan terugkijken op een uitstekend jaar. Op het WK Onder-20 in Polen bereikte hij met de Verenigde Stten de kwartfinale. In de voorbereiding op het huidige seizoen maakte hij indruk op Ten Hag, die hem definitief bij de A-selectie haalde. Dest maakte zijn Eredivisie-debuut en speelde ook al in de Champions League. Waar hij in de Nederlandse competitie dit seizoen tot dertien optredens kwam, speelde hij in de groepsfase van het miljardenbal vijf keer.

