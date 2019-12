Luuk de Jong maakt uur vol tijdens dure nederlaag van Sevilla

Sevilla is er zondagavond niet in geslaagd om te winnen van Villarreal. Los Rojiblancos waren bij een overwinning in punten naast Real Madrid gekomen, maar gingen in plaatst daarvan met 1-2 onderuit tegen El Submarino Amarillo. De achterstand van Sevilla op koploper Barcelona, die nog een wedstrijd tegoed heeft, bedraagt nu vier punten. Nummer twee Real heeft zelfs twee wedstrijden minder gespeeld en de Koninklijke staat momenteel drie punten voor op de Andalusiërs.

Luuk de Jong begon in de basis namens de thuisploeg, maar de Nederlandse spits mocht de negentig minuten niet volmaken van trainer Julen Lopetegui. De oefenmeester haalde De Jong bij een 0-1 achterstand, dankzij een rake kopbal van Raúl Albiol in de openingsfase, na een uur spelen naar de kant. Sevilla kwam daarna via Munir El Haddadi weer langszij, maar Karl Toko Ekambi besliste het duel een kwartier voor tijd namens de bezoekers.