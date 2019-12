Grote opstekers voor Feyenoord: twee nieuwkomers in opstelling

Kenneth Vermeer maakt zondagmiddag tegen PSV zijn rentree in de basiself van Feyenoord. De doelman is hersteld van zijn blessure en begint vanaf 14.30 onder de lat. Bovendien kan trainer Dick Advocaat weer beschikken over Nicolai Jörgensen, die voorin de plek van Sam Larsson overneemt. Verder kiest Advocaat voor dezelfde namen als donderdagavond tegen FC Porto in de Europa League.

Vermeer hield een blessure over aan het competitieduel met RKC Waalwijk (3-2 zege) van 10 november. Omdat ook Justin Bijlow niet inzetbaar was, koos Advocaat voor Nick Marsman onder de lat. Hij keepte vier opeenvolgende wedstrijden, maar neemt nu weer plaats op de bank. Jörgensen behoorde donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Porto niet tot de wedstrijdselectie, daar hij op het punt stond om vader te worden.

De Deen heeft niet bekendgemaakt of zijn vriendin inmiddels is bevallen, maar kan zondag in ieder geval wel in actie komen tegen PSV. In Portugal werd hij nog vervangen door Sam Larsson, die in de punt van de aanval opereerde en een doelpunt voor zijn rekening nam. Toch begint de Zweed nu op de bank. Verdedigers Sven van Beek, Edgar Ié, Ridgeciano Haps en Rick Karsdorp zijn er vanwege blessures ook tegen PSV niet bij.

Gespannen gezichten PSV en Feyenoord bij aankomst De Kuip

Ook Mark van Bommel heeft enkele wijzigingen doorgevoerd wat betreft de opstelling voor het duel met Feyenoord, met Donyell Malen en Pablo Rosario die terugkeren in de basiself. Olivier Boscagli behoudt zijn basisplaats, daar Michal Sadílek nog niet fit genoeg is om te starten en niet in de wedstrijdselectie zit. Ritsu Doan lost Armindo Bruma af als rechtervleugelaanvaller, terwijl ook Érick Gutiérrez wederom aan de aftrap verschijnt. Ryan Thomas, die de laatste drie Eredivisie-duels een basisplaats had, zit net als Sadílek op de tribune.

Feyenoord en PSV hopen zich in De Kuip allebei te herpakken na een teleurstellend resultaat in de Europa League. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 3-2 van Porto, terwijl het team van Mark van Bommel niet voorbij Rosenborg BK kwam (1-1). Feyenoord staat op de achtste plek met 25 punten; PSV neemt met 31 punten de vierde plek in. De bezoekers hebben minstens een punt nodig in Rotterdam om nummer drie Willem II te achterhalen.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kökcü; Berghuis, Jörgensen, Sinisterra

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Boscagli; Rosario, Guti; Doan, Ihattaren, Bergwijn; Malen