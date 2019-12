Arsenal en Ajax ontlopen elkaar dankzij late ontwikkelingen in Duitsland

Arsenal heeft zich donderdagavond verzekerd van de poulewinst in Groep F van de Europa League. The Gunners herstelden een 2-0 achterstand bij Standard Luik en pakten een punt: 2-2. Daardoor heeft Arsenal een geplaatste status in de loting voor de zestiende finales en ontloopt het onder meer Ajax. Mocht AZ in Groep L achter Manchester United eindigen, dan kan het wel uitkomen tegen Arsenal. Eintracht Frankfurt eindigde ondanks een verrassende 2-3 nederlaag tegen Vitória SC als nummer twee in de poule. Bij een overwinning op Arsenal was Standard als tweede geëindigd.

Standard Luik hoopte van tevoren op die stunt van Vitória SC: in dat geval was een zege op Arsenal voldoende om door te stoten. Als de Duitsers niet zouden verliezen, wachtte Standard de haast onmogelijke opgave om met vijf doelpunten verschil van Arsenal te winnen. Bij rust leidde Eintracht met 2-1 en was er nog niet gescoord in Luik. Het leek er dus op dat Standard in de tweede helft vol op de aanval moest, in een poging zo dicht mogelijk bij een overwinning met vijf treffers verschil te komen. Al kort na de onderbreking kwam Standard op 1-0: Samuel Bastien kreeg de ruimte en vuurde vanbuiten het strafschopgebied raak, doordat zijn schot hevig van richting werd veranderd door de arm van Sokratis Papastathopoulos.

De club uit de Pro League wist de marge halverwege de tweede helft zelfs te verdubbelen. Door een slechte defensieve ingreep van Joe Willock belandde de bal in de voeten van Selim Amallah, die wegdraaide bij Mattéo Guendouzi. Ook zijn schot werd van richting veranderd, ditmaal door de hand van Konstantinos Mavropanos, en zodoende was doelman Emiliano Martínez kansloos. Standard leek te geloven in het onmogelijke, maar kwam uiteindelijk niet dichter bij de vijf benodigde treffers. Sterker nog: Arsenal stelde orde op zaken en kwam in een tijdsbestek van drie minuten langszij. Het zou een doffe dreun blijken voor Standard, en de opmaat tot groepswinst voor Arsenal.

Na een uitstekende voorzet van Bukayo Saka timede Alexandre Lacazette zijn loopactie subliem, om net geen buitenspel te staan en raak te koppen achter doelman Arnaud Bodart. Het was Saka zelf die voor de gelijkmaker zorgde: aan de rand van het strafschopgebied kreeg de achttienjarige aanvaller te veel ruimte en legde hij de bal klaar voor een schot in de rechterhoek: 2-2. Toch was de race voor Standard nog niet gelopen en dat had alles te maken met de ontwikkelingen in Duitsland. Vitória boog de 2-1 achterstand om in een late 2-3 zege, waardoor Standard nog maar een doelpunt nodig had om door te stoten. Zover kwam het niet, en de verloren voorsprong is daardoor extra zuur.