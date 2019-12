‘Mijn pa had een perskaart nagemaakt en toen zat ie gewoon langs het veld!’

In 'Kijkje in de Keuken' gaat Voetbalzone op bezoek bij een speler uit de Keuken Kampioen Divisie. In deze aflevering wordt NEC-aanvaller Randy Wolters ondervraagd door presentator Mounir Boualin en vertelt hij onder meer over zijn carrière, privéleven en hoe zijn vader stiekem perspasjes namaakte.

