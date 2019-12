Genk-supporters in Napels aangevallen met ‘hamers en bijlen’

De twaalfhonderd supporters van Racing Genk zullen niet met een positief gevoel terugkijken op de uitwedstrijd tegen Napoli. De ploeg van trainer Hannes Wolf ging met 4-0 onderuit in het San Paolo, terwijl de meegereisde fans in Napels werden bedreigd en aangevallen. Supporters verklaren tegenover Het Laatste Nieuws te zijn bedreigd met glazen flessen, terwijl andere Belgische fans voorafgaand aan de wedstrijd aangevallen zouden zijn met hamers en bijlen.

In Napels waren voor de wedstrijd te weinig bussen beschikbaar, waardoor een deel van de Genk-aanhang niet op tijd in het stadion was. Voor de wedstrijd ontstonden dreigende situaties. “We werden maandagavond bij de terugkeer naar het hotel meermaals achtervolgd door scooters. Eén keer stapten ze zelfs met vier personen af en dreigden ze ermee te gooien met hun helmen en met glazen flessen”, laat supporters Jordi Lenaers weten aan het Belgische dagblad.

Een andere fan laat weten dat hij vanaf het verzamelpunt voor Genk-supporters geen bus kon nemen naar het stadion. “We hebben dan maar een taxi genomen. Toen we aan het stadion aankwamen, zat de eerste helft er al op”, zo klinkt het. “We waren nochtans op tijd op de afgesproken plek. We wisten niet wat te doen en er is zelfs iemand te voet naar het stadion (zo’n zes kilometer verder, red.) gewandeld.”

Een Genk-supporters omschrijft hoe hij maandagavond al te maken kreeg met bedreigingen. “We keerden ’s avonds terug naar het hotel en werden meermaals achterna gereden door scooters. Eén keer stapten ze zelfs met vier personen af en dreigden ze ermee te gooien met hun helmen en met glazen flessen. Gelukkig geraakten we veilig in het hotel, maar gezellig is het nooit meer geworden. In het uitvak hoorden we al snel de verhalen van andere fans.”

Genk-fan Frank Haelermans verklaart dat andere fans waren aangevallen door hooligans met bijlen en hamers. “We hadden onderweg de hooligans wel zien staan, maar die leken meer te wachten op onze harde kern. Na de wedstrijd zijn we nog iets gaan eten en voor alle veiligheid hebben we het daar maar bij gehouden.” Bij het binnenrijden van een tunnel, werden bussen met Genk-supporters bekogeld. “Zeker tweehonderd mensen hebben uiteindelijk de wedstrijd niet gezien... Jammer dat we daar dan zoveel geld aan uitgeven. Dit was niet wat we ervan hadden verwacht.”