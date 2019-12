‘Er bestaat een risico’ bij Ajax tijdens cruciale kraker tegen Valencia

Hedwiges Maduro verwacht dat Ajax dinsdagavond zich kwalificeert voor de volgende ronde van de Champions League. De Amsterdammers spelen in de Johan Cruijff ArenA tegen Valencia en hebben aan een gelijkspel voldoende voor de knock-outfase. "Maar makkelijk wordt het niet", waarschuwt de oud-middenvelder van Ajax en Valencia tegenover De Telegraaf.

Maduro geeft aan dat de eerdere 0-3 in Spanje geflatteerd was. "Valencia is nu een stuk sterker dan in oktober en, met de snelheid van het koningskoppel Kevin Gameiro en Rodrigo Moreno voorin, dodelijk in de omschakeling. Ajax zal echt een heel hoog niveau moeten aantikken", meent Maduro, die aangeeft dat Ajax kan hinken op twee gedachten.

Ten Hag: 'We moeten niet denken dat we op 80 procent kunnen spelen'

"Ajax heeft maar één punt nodig, maar ik betwijfel of dat een voordeel is. Valencia heeft maar één opdracht om door te gaan: winnen. En dat maakt het vaak een stuk makkelijker, omdat je dan nooit op twee gedachten kunt gaan hinken. Dat risico bestaat bij Ajax wel." Maduro ziet wel een achilleshiel van Valencia en wijst naar de verdediging van los Che.

"Het centrum is vrij statisch", concludeert Maduro. De voormalig Oranje-international zou met Dusan Tadic in de spits starten. "Met zo'n type zullen Gabriël en Mouctar Diakhaby, die waarschijnlijk de geschorste Ezequiel Garay vervangt, het moeilijker hebben dan met Klaas-Jan Huntelaar." Het duel in de Johan Cruijff ArenA tussen Ajax en Valencia begint dinsdagavond om 21.00 uur.