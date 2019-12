Bart Ramselaar is als invaller goud waard voor FC Utrecht

FC Utrecht heeft zondag drie punten gepakt op bezoek bij FC Groningen. De formatie van trainer John van den Brom had het vooral in de tweede helft lastig tegen de thuisploeg, die na rust de betere kansen had. Bart Ramselaar zorgde er echter voor dat de Domstedelingen met een zege huiswaarts keerden: 0-1. Door de overwinning stijgt FC Utrecht naar de zesde plek van de Eredivisie, terwijl de ploeg van Danny Buijs op de tiende positie blijft steken.

In een gezapige eerste helft leek FC Utrecht meer aanspraak te maken op de openingsgoal. De eerste grote kans van de Domstedelingen kwam van de voet van Simon Gustafson, die geheel vrijgelaten de bal tegen de uitgekomen Sergio Padt schoot. Even later zag de doelman van FC Groningen er minder goed uit. Padt kwam bij een diepe bal van FC Utrecht buiten zijn strafschopgebied, maar was niet zeker van de bal. Ko Itakura voorkwam dat FC Utrecht op voorsprong kwam door het leer vlak voor de doellijn weg te koppen.

FC Groningen kon zeer weinig creëren. Alleen Ajdin Hrustic stichtte wat gevaar door richting het vijandelijke doel te dribbelen en net naast te mikken. De Trots van het Noorden vertoonde na rust beter spel, wat ook meer gevaarlijke situaties opleverde. Zo had Kaj Sierhuis in de counter de mogelijkheid op de 1-0, maar de spits liet zich te makkelijk wegzetten door Gustafson. Na een uur spelen had Joel Asoro een grote kans na goed voorbereidend werk van Azor Matusiwa, maar de aanvaller kon niet tussen de palen mikken.

FC Utrecht kon naast enkele pogingen van Adam Maher weinig tegenover het geweld van de thuisploeg zetten. FC Groningen zocht naarstig naar een gaatje in de defensie van FC Utrecht, maar de ploeg van Buijs kon geen vuist maken. Tien minuten voor tijd sloegen de bezoekers aan de andere kant van het veld toe. Gyrano Kerk dribbelde aan de rechterkant langs zijn directe tegenstander en gaf de bal voor, waarna invaller Ramselaar van dichtbij binnen kon tikken en zijn ploeg de drie punten bezorgde: 0-1.