Dikke crisis bij dolend Vitesse: ‘Er wordt geruzied, er wordt geklaagd’

Vitesse draait momenteel erg slecht in de Eredivisie. De Arnhemmers hebben vier keer achter elkaar verloren en zijn afgezakt naar de vijfde plek in de Eredivisie. Leonid Slutsky en Keisuke Honda geven toe dat Vitesse in een diep dal verkeert. “Dit is een heel pijnlijke situatie”, zegt de trainer na afloop van de 2-0 nederlaag tegen Sparta Rotterdam.

“Vier nederlagen op een rij, dat heb ik in mijn professionele carrière nog niet eerder meegemaakt”, vervolgt de Rus, geciteerd door De Telegraaf, dat spreekt van 'een dikke crisis'. De oefenmeester maakt zich geen zorgen over zijn positie bij Vitesse. “Ik maak me nooit zorgen over mezelf, het enige waar ik me druk om maak is het team en hoe we uit deze situatie kunnen komen.”

Slutsky deed tijdens het duel met Sparta een beroep op Honda, die zijn rentree maakte op de Nederlandse velden. De routinier uit Japan kon echter niet imponeren leek een conditionele achterstand te hebben. “Ik ken mezelf en ik weet dat ik het team kan helpen, maar ik ben niet God. Ik kan het niet alleen. Ik moet focussen op wat ik kan doen”, zegt Honda.

De 98-voudig international ziet dat er geen vertrouwen in het elftal zit. “Het lukt ons momenteel niet om in onze filosofie te geloven. Er wordt geruzied, er wordt geklaagd. Ik heb dit soort situaties vaker meegemaakt. En ik ben ervan overtuigd dat we hier uit kunnen komen, als we er samen onze schouders onder blijven zetten. Ik denk zelfs dat we dit probleem volgende week al op kunnen lossen.”