Luuk de Jong ‘heeft zijn dag niet’ bij minimale overwinning van Sevilla

Sevilla heeft zich zondagavond genesteld op de derde plek in LaLiga. Met Luuk de Jong in de basis wonnen los Rojiblancos met 0-1 van nummer veertien Real Valladolid, ondanks een late rode kaart voor Lucas Ocampos. Sevilla heeft slechts een punt minder dan Real Madrid en Barcelona, al heeft de top twee nog een duel tegoed. De Jong maakte geen onuitwisbare indruk in het Nuevo José Zorrilla: Mundo Deportivo schrijft dat de spits 'zijn dag niet had'.

De Jong had voor de derde opeenvolgende wedstrijd in LaLiga een basisplaats bij Sevilla. De aanvaller kwam niet veel in het stuk voor, maar zijn ploeg leidde bij rust wel met 0-1. Het enige doelpunt van de eerste helft viel uit een strafschop, na een tackle van Javi Moyano op Nolito in het zestienmetergebied. In eerste instantie miste Éver Banega, maar doelman Jordi Masip kwam in de ogen van de arbitrage te snel van zijn lijn voordat hij redding bracht. Zodoende mocht Banega het nog eens proberen en zijn tweede poging belandde vol overtuiging in de kruising.

Na negentien minuten in de tweede helft incasseerde De Jong een gele kaart, toen hij na een sliding in botsing kwam met Moyano. In de slotfase van de wedstrijd maakte voormalig Eredivisionist Enes Ünal zijn entree bij Real Valladolid en kwam Nemanja Gudelj in de ploeg bij Sevilla. De bezoekers eindigden het duel met tien man, want Ocampos ontving in de blessuretijd zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. De overwinning kwam echter niet meer in gevaar voor Sevilla.