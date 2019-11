Knotsgek duel levert veerkrachtig ADO dankzij wereldgoal Goossens punt op

ADO Den Haag heeft zaterdagavond een punt overgehouden aan de Eredivisie-wedstrijd tegen Willem II. De Tilburgers waren in de eerste helft oppermachtig en leken op weg naar een grote overwinning, maar ADO toonde veerkracht en kwam na rust terug tot 3-3. Dat was te danken aan John Goossens, die met een absolute wereldgoal zijn ploeg een punt schonk.

Willem II pakte vanaf het begin het initiatief in het Cars Jeans Stadion en dat leidde na twaalf minuten tot de openingstreffer. Een schot van Ché Nunnely werd nog gekeerd door Luuk Koopmans, maar in de rebound was het voor de meegelopen Freek Heerkens een koud kunstje: 0-1. De Tilburgers gingen daarna door en gaven ADO geen schijn van kans. De thuisploeg mocht van geluk spreken dat grote kansen van Mats Köhlert, Vangelis Pavlidis en Mike Tresor Ndayishimiye er niet in gingen.

Toch verdubbelde Willem II voor rust zijn voorsprong. Pavlidis ontving de bal op de rand van de zestien van Miquel Nelom, waarna de Griek het speeltuig feilloos in de kruising draaide: 0-2. Willem II zat op rozen, maar direct na rust deed ADO iets terug. Crysencio Summerville begon aan een knappe solo vanaf de hoekvlag en zette Thomas Necid aan het werk, die de bal ineens tegen de touwen joeg: 1-2.

De spanning was daarmee terug in de wedstrijd, maar daar bracht Willem II tien minuten na rust verandering in. Marious Vrousai bereikte spits Pavlidis, die in de zestien zijn directe tegenstander uitkapte en doel trof: 1-3. Daarna had Ndayishimiye en even later ook Pavlidis vrije doortocht richting het ADO-doel, maar beide Willem II'ers werden gestuit door de goed spelende Koopmans.

In de slotfase begon ADO er weer in te geloven en kopte Erik Falkenburg rakelings naast. In de 83ste minuut was het wél raak voor de Hagenezen, toen Necid met een kopbal uit een hoekschop scoorde: 2-3. Pavlidis miste daarna een grote kans om de wedstrijd in het slot te gooien voor Willem II, waardoor ADO hoop hield en de druk opvoerde. Dat werd in de 88ste minuut beloond: John Goossens ramde de bal met links van grote afstand verwoestend in de kruising en bezorgde zijn ploeg daarmee een punt.