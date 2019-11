Individuele klasse van Mahrez geeft doorslag in Premier League-topper

Manchester City heeft de topper in de Premier League met Chelsea zaterdagavond in zijn voordeel weten te beslissen. Nadat de formatie van Josep Guardiola op eigen veld nog wel op achterstand was gekomen door een doelpunt van N'Golo Kanté, werden de drie punten alsnog uit het vuur getrokken, door treffers van Kevin De Bruyne en Riyad Mahrez: 2-1. City heeft de derde plaats in de Premier League overgenomen van Chelsea: het verschil op de ranglijst tussen beide teams bedraagt nu twee punten (26 om 28 punten). Koploper Liverpool blijft met 37 punten voorlopig uit zicht.

Beide teams begonnen met aanvallende intenties aan de wedstrijd in het Etihad Stadium. De eerste mogelijkheid was na vier minuten voetballen voor De Bruyne, maar hij schoot na voorbereidend werk van Sergio Agüero rakelings naast. Kort erna liet ook Chelsea zich voor het eerst gelden in aanvallend opzicht: na een voorzet van Tammy Abraham miste Willian het doel rakelings. Chelsea wist het doorgaans zo dominante aanvalsspel van City in de openingsfase zeer behoorlijk te ontregelen en wist halverwege de eerste helft zelfs verrassend de leiding te nemen.

Mateo Kovacic had een schitterende pass in huis op de diepgaande Kanté, waarna de Fransman uiteindelijk met een uiterste krachtinspanning doelman Ederson Moraes wist te verschalken: 0-1. Het doelpunt van Kanté zorgde voor een schokgolf door het Etihad Stadium, maar City reageerde uitstekend en wist de wedstrijd nog in de eerste helft volledig te kantelen. Een van richting veranderd afstandsschot van De Bruyne betekende rond het halfuur de gelijkmaker en acht minuten voor rust bracht Mahrez op fraaie wijze de 2-1 op het scorebord. Mahrez legde directe tegenstander Emerson Palmieri in de luren en vond uiteindelijk met een laag schot de verre hoek.

City kon zo tevreden aan de thee en begon ook prima aan het tweede bedrijf. De eerste grote kans na de onderbreking was echter voor Chelsea: een inzet van Kanté scheerde rakelings voorbij het doel van Ederson. City nam de wedstrijd daarna echter weer stevig in handen. Een voorzet van João Cancelo leek bij de tweede paal simpel binnen te kunnen worden gelopen door twee spelers van City, maar dat werd uiteindelijk voorkomen door goed ingrijpen van César Azpilicueta. In de 65ste minuut ontsnapte Chelsea opnieuw aan een grotere achterstand: een knal van Mahrez werd spectaculair onschadelijk gemaakt door Kepa Arrizabalaga.

Chelsea hield zo zicht op een resultaat en dat was voor manager Frank Lampard reden om een kwartier voor tijd aanvallend te wisselen: Abraham moest in de punt van de aanval plaatsmaken voor Michy Batshuayi, terwijl Mason Mount op het middenveld de positie van Jorginho overnam. City werd in de slotfase slordiger en zag tot overmaat van ramp dertien minuten voor tijd ook nog Agüero afhaken met ogenschijnlijk een spierblessure. Willian was daarna met een poging van afstand nog dicht bij de 2-2, maar Ederson voorkwam met knap keeperswerk erger leed voor City. In de blessuretijd zeilde een vrije trap van Mount nog gevaarlijk naast, alvorens aan de overkant de 3-1 van Raheem Sterling nog werd afgekeurd vanwege buitenspel.