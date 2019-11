Van der Gijp schrikt: ‘Het was de allerslechtste eerste helft uit zijn leven'

René van der Gijp verwacht niet dat Calvin Stengs zich binnen afzienbare tijd ontwikkelt tot dragende kracht van het Nederlands elftal. De aanvaller debuteerde dinsdag tegen Estland (5-0) voor Oranje en bereidde twee doelpunten voor in de tweede helft, na een zwak optreden voor rust. Van der Gijp denkt dat de twintigjarige Stengs nog grote stappen moet zetten, voordat hij een beslissende rol gaat spelen in Oranje.

De analist bedenkt vrijdagavond bij Veronica Inside hardop hoe de toekomst van de buitenspeler eruit zou kunnen zien. "Stengs neemt AZ bij de hand, en dan moet je eigenlijk naar Ajax. Dan moet je Ajax bij de hand gaan nemen. Hoe lang duurt dat? Duurt dat een jaar, twee jaar, of een half jaar? Daarna moet je weg. Dan moet je naar Tottenham Hotspur of Chelsea. En dan moet je de Eden Hazard worden, die zo’n club bij de hand neemt. En dat is voor hem nog een goede drie jaar weg", voorspelt Van der Gijp.

"Ik geloof niet dat hij de komende drie jaar een heel beslissende rol bij het Nederlands elftal gaat spelen. Ik geloof best dat je hem soms mee kan laten doen, tegen een land als Oekraïne. Maar hij heeft de allerslechtste eerste helft uit zijn leven gespeeld. Ik heb nog nooit iemand zo slecht zien spelen", vervolgt Van er Gijp. "Alsof hij zijn schoen aan de verkeerde voet had zitten. Als het ergens om zou gaan, zou je hem in de rust eruit halen. Want dit kon echt niet."

"Het zijn nog geen jongens voor dit EK, al zou ik ze wel meenemen", zegt Van der Gijp over Stengs en diens ploeggenoot van AZ, Myron Boadu. "Maar tegen Frankrijk of Spanje kun je niet verwachten dat Stengs het laat zien, als speler van AZ." Johan Derksen merkt eveneens dat het tweetal van AZ nog even moet wennen. "Maar dat zijn de komende tien jaar echt internationals die je nodig hebt." Boadu deed de gehele tweede helft mee en kwam tot scoren.