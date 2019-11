Hansi Flick gunt Joshua Zirkzee fraaie promotie bij Bayern München

Joshua Zirkzee is bij Bayern München overgeheveld naar de eerste selectie, zo maakt interim-trainer Hansi Flick op de officiële kanalen van de Duitse topclub bekend. De achttienjarige Nederlandse spits maakt samen met Oliver Batista Meier, Sarpreet Singh en Leon Dajaku de overstap van het tweede elftal naar de A-selectie.

“We hebben vier jeugdspelers naar de A-selectie overgeheveld: Zirkzee, Batista-Meier, Singh en Dajaku. We zijn ervan overtuigd dat deze jongens zich het best zullen ontwikkelen als ze op vaste basis kunnen trainen met de beste spelers. In de A-selectie zijn de voorwaarden aanwezig om dit voor elkaar te krijgen”, geeft Flick te kennen. Zirkzee speelde zijn wedstrijden dit seizoen voornamelijk in Bayern II, dat sinds deze jaargang uitkomt op het derde niveau van het Duitse voetbal in de 3.Liga.

De jeugdinternational speelde dit seizoen tot dusver twaalf wedstrijden voor Bayern II, waarvan zes als basisspeler. Zirkzee kwam tevens tot twee optredens in de Youth League, waarin hij vier doelpunten aantekende. In september zette de jonge spits zijn handtekening onder een contract tot medio 2023 bij Bayern, dat hem in de zomer van 2017 wegkaapte bij Feyenoord. Nadat hij voorheen al geregeld met de hoofdmacht meetrainde, maakt Zirkzee nu dus definitief de overstap naar de A-selectie van der Rekordmeister.

Hij zat tot dusver ook al een keer op de bank in de Bundesliga, maar in de wedstrijd tegen 1.FC Köln (4-0 zege) kwam hij niet tot speelminuten. “Eigenlijk had ik afgelopen seizoen al mijn debuut willen maken, maar mede door het kampioenschap van het tweede is het wat anders gelopen. Nu wil ik niet zeggen dat ik er regelmatig moet inkomen, maar ik wil in ieder geval snel mijn debuut maken”, zo vertelde Zirkzee begin juni in een uitgebreid interview met Voetbalzone.