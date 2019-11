Sarri komt met slecht nieuws inzake Ronaldo: ‘99 procent zeker’

Maurizio Sarri zal zaterdag tegen Atalanta waarschijnlijk geen beroep doen op Cristiano Ronaldo. De trainer en superster van Juventus hadden voor de interlandperiode nog aanvaringen, omdat de oefenmeester de speler tot twee keer toe naar de kant haalde. Sarri geeft vrijdag aan dat Ronaldo nog altijd niet volledig fit is, ondanks het feit dat de aanvaller onlangs twee interlands afwerkte met Portugal.

"Er is geen reden om meer duidelijkheid te verschaffen", begint Sarri over de eerdere wissels. "Op sommige momenten moeten spelers herstellen en rustig aan doen. Dinsdag vertelde hij ons dat hij nog steeds niet fit is. Het doel is nu om hem terug te hebben voor de wedstrijd in de Champions League (dinsdag tegen Atlético Madrid, red.)", zegt de trainer, geciteerd door Goal.

Sarri: 'Woede-uitbarsting Ronaldo is juist een goede zaak'

"Het is 99 procent zeker dat hij morgen niet speelt tegen Atalanta", vervolgt Sarri over Ronaldo. De oefenmeester van Juventus kampt met meer blessuregevallen. "Het probleem met Alex Sandro is minder ernstig dan voorheen gedacht. Adrien Rabiot en Juan Cuadrado kennen ook pijntjes. Miralem Pjanic is wel beschikbaar en ook Blaise Matuidi kan de pijn verbijten."

"Matuidi deed gisteren de hele training mee, dus hij is beschikbaar", aldus de coach van la Vecchia Signora, die waakt voor de kwaliteiten van Atalanta. "Josep Guardiola had het bij het juiste eind toen hij zei dat op bezoek gaan bij Atalanta hetzelfde is als een bezoekje aan de tandarts. Ze zijn technisch goed onderlegd en spelen agressief. Het zal niet makkelijk worden."