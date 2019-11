Van Hooijdonk en Van der Vaart vellen oordeel: ‘Hij toont te veel respect’

Calvin Stengs en Myron Boadu maakten dinsdagavond hun debuut voor het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman gunde Stengs een basisplaats, terwijl Boadu halverwege de wedstrijd inviel. Stengs speelde een belangrijke rol bij twee treffers van Georginio Wijnaldum, maar kende verder een vrij ongelukkige wedstrijd. Het optreden van Boadu wordt door de analisten van de NOS wel goed beoordeeld.

"Ik vind het leuk om de nieuwe jongens te zien", reageert Rafael van der Vaart kort na het laatste fluitsignaal. Hij vond dat Boadu, die zelf tot scoren kwam, 'fantastisch' inviel. Stengs was echter 'niet helemaal zichzelf', oordeelt de oud-international. "Boadu had, zo leek het althans, totaal geen last van spanning. Oranje begon goed, met een heel goede Memphis Depay. Daarna werd het wat minder, maar we hebben een prima kwalificatiereeks gezien en we gaan ons weer voorbereiden op een geweldige zomer."

Volgens Van der Vaart moet het optreden van Stengs niet 'te kritisch' worden beoordeeld. Desondanks concludeert hij dat de buitenspeler 'de verkeerde keuzes' maakte op het veld. "Hij geeft de bal aan Memphis wanneer hij zelf één tegen één moet gaan of op doel moet schieten. Hij toont misschien te veel respect." Van der Vaart stipt aan dat het verschil tussen AZ en Oranje 'heel groot' is. "Hij maakt makkelijke fouten, die niet bij hem horen. Het was elke keer nét niet."

"Hij gaf één wereldpass en daar straalt alle klasse van af", doelt Van der Vaart op de assist voorafgaand aan de 4-0 van Wijnaldum. "Daar was ik wel heel erg blij mee. Hij moet gewoon zijn eigen ding doen, want hij hoort op dit niveau thuis." Van Hooijdonk stelt dat Stengs zijn optreden 'kleur gaf' met zijn assist. "Voor de rest was hij gewoon erg ongelukkig", moet de oud-aanvaller concluderen. "De potentie zien we allemaal. Het is een geweldige speler. Maar we kunnen niet stellen dat hij een geweldig debuut had."

"Boadu was echt ongelooflijk", voegt Van Hooijdonk daaraan toe. "Hij moest als linksbuiten spelen, terwijl hij bij AZ in de spits speelt. Maar je ziet dat hij zó frank en vrij voetbalt. Alles wat hij deed, was raak. De goal was eigenlijk een optelsom van de goede acties die hij in de wedstrijd had." Volgens Van der Vaart heeft de achttienjarige Boadu de potentie om 'heel ver' te reiken. "Maar er kan nog heel veel gebeuren. Uiteindelijk is het maar een leeftijd. Als je goed genoeg bent, en dat heeft hij bewezen, dan ga je gewoon meer minuten maken."