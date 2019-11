Myron Boadu scoort veel hoger cijfer dan ‘zwakste schakel’ Calvin Stengs

Het Nederlands elftal heeft de kwalificatiereeks voor het EK goed afgesloten. In de Johan Cruijff ArenA boekte de ploeg van Ronald Koeman dinsdagavond een eenvoudige 5-0 zege op Estland. Georginio Wijnaldum scoorde drie keer; ook Nathan Aké en Myron Boadu waren trefzeker. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Oranje die minstens een helft speelde met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Estland

SPELER CIJFER Jasper Cillessen 7,5 Quincy Promes 6,5 Matthijs de Ligt 7 Nathan Aké 8 Patrick van Aanholt 7 Davy Pröpper 6,5 Frenkie de Jong 7 Georginio Wijnaldum 8,5 Memphis Depay 8 Luuk de Jong 6 Calvin Stengs 5,5 Myron Boadu 7,5

Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: 7,5

De nul houden leek een makkelijke opdracht te worden, maar in de blessuretijd moest Cillessen zich toch nog laten gelden bij een hard schot van Konstantin Vassiljev. Het was zijn belangrijkste moment, maar de doelman kon sowieso al terugkijken op een goed optreden. Cillessen herkende kansrijke situaties voor Oranje en probeerde het spel enkele keren snel te hervatten, om aanvallen van Oranje op gang te brengen. Dat resulteerde in de eerste helft in een grote kans voor Stengs, nadat Cillessen de bal opeiste na een vroege corner. Bovendien klemde hij een afstandsschot van Erik Sorga.

Quincy Promes: 6,5

In een wedstrijd tegen een ploeg als Estland, waarin het verdedigende aspect veelal ondergeschikt is, kan het goed uitpakken om Promes als opkomende back te posteren. Een assist op Wijnaldum bij het openingsdoelpunt was ditmaal het gevolg van zijn aanvalsdrang. Als Luuk de Jong het vizier in de eerste helft op scherp had gehad, kwam daar nog een assist bij; de kopbal van de spits miste kracht. Lang niet alle voorzetten van Promes kwamen aan en na de rust was hij een stuk minder in het spel betrokken, omdat Oranje aanviel over de linkerflank.

Matthijs de Ligt: 7

Estland liet zich zeker niet volledig onbetuigd, maar De Ligt was er om de angel uit gevaarlijke situaties te halen. Zo leverde hij goede mandekking op Sorga en maakte hij diens schot onschadelijk na twintig minuten spelen. Een minuut later handelde De Ligt alert bij een dreigend moment van de bezoekers; na een halfuur was hij Sergei Zenjov de baas in een duel in het zestienmetergebied.

Nathan Aké: 8

Met een uitstekende kopbal was Aké verantwoordelijk voor de 2-0; In de slotfase van de wedstrijd kwam hij na een hoekschop zelfs weer dicht bij een doelpunt. Ook verdedigend was er weinig aan te merken op Aké. Veel kreeg hij in dat opzicht niet te doen, maar de mandekker van Bournemouth stond er wanneer het moest met het blokkeren van een doelpoging of met een sterke tackle op de bal om sprintende Sergei Zenjov af te stoppen langs de zijlijn. Aké bleef meestal achterin en zijn inspeelpasses richting het middenveld waren prima.

Patrick van Aanholt: 7

Van Aanholt kreeg zijn eerste basisplek in Oranje sinds de oefenwedstrijd tegen Slowakije (1-1) in mei 2018. Van gewenningsproblemen was geen sprake. Na de rust was hij amper te zien, maar in de eerste helft was Van Aanholt doortastend in de duels aan de zijlijn en op het middenveld en combineerde hij succesvol met zijn ploeggenoten. Zo leidde hij in de openingsfase een grote kans van Stengs in met een magnifieke steekbal en stelde hij Wijnaldum op slag van rust in staat om vanaf de zestienmeterlijn uit te halen. Na de rust moest Van Aanholt een gat dichtlopen na een potentieel dreigende steekpass van Estland en dat deed hij.

Davy Pröpper: 6,5

Wat voor Pröpper pleit, is dat hij met name voor de rust makkelijk de vrije man vond. De middenvelder koos er meestal voor om het spel te verleggen naar de rechterflank, waar ruimte was voor Oranje. De keuzes van Pröpper waren vaak veilig en de urgentie in zijn spel was soms ver te zoeken. Evenwel was de alerte Pröpper, zonder al te veel op te vallen, ook van waarde met prima balveroveringen en intercepties op het middenveld.

Frenkie de Jong: 7

Af en toe sloop nonchalance in het spel van De Jong, die zich schuldig maakte aan dagdromen op het middenveld en zich een paar keer van de bal liet zetten. Als hij wel bij de les was, leverde De Jong in verdedigend en aanvallend opzicht goede bijdrages. Hij liep makkelijk voorbij tegenstanders, was fysiek opvallend sterk en zocht de voetballende oplossingen. De Jong wilde vaart achter het spel zetten in de fases waarin dat nodig was. Niettemin werd hij een kwartier voor tijd gewisseld voor Kevin Strootman.

Georginio Wijnaldum: 8,5

Met een hattrick was Wijnaldum de man van de wedstrijd in Amsterdam. Met name de wijze waarop hij de score opende in Amsterdam valt niet genoeg te prijzen. Een makkelijke kopbal was het zeker niet, tussen enkele Estische bewakers, maar zijn timing was feilloos en Wijnaldum gaf de juiste richting aan de bal. Wijnaldum dacht voortdurend vooruit en bracht daarmee met name in de eerste helft schwung in de Nederlandse aanvallen. In het tweede bedrijf liep het wat minder soepel bij Oranje, maar was het weer Wijnaldum die scoorde - tweemaal zelfs.

Memphis Depay: 8

'Een genot om naar te kijken', zo bestempelde Rafael van der Vaart het optreden van Depay in de eerste 25 minuten. De aanvaller was constant in beweging, leverde creatieve passes, zocht de combinaties met ploeggenoten en kapte makkelijk weg bij zijn tegenstanders. Dat deed hij ook aan de rand van het strafschopgebied voorafgaand de 1-0, toen hij Promes bereikte, en een messcherpe voorzet op Aké resulteerde in de 2-0. In de pauze werd Depay desondanks gewisseld voor Boadu.

Luuk de Jong: 6

Met twaalf balcontacten was De Jong in de eerste helft het minst aan de bal van alle spelers van Oranje. In balbezit deed hij weinig geks; zo combineerde hij in de openingsfase goed met Depay en verlengde hij de bal in een kansrijke counter handig richting de spits. Zijn enige serieuze kans om zelf te scoren liet De Jong onbenut: na een klein halfuur miste zijn kopbal op aangeven van Promes venijn. Na een uur maakte De Jong plaats voor Wout Weghorst.

Calvin Stengs: 5,5

Veel ogen waren gericht op debutant, die bijzonder onwennig oogde. Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat de afstemming tussen Stengs en zijn nieuwe ploeggenoten nog veel te wensen overlaat. Miscommunicatie was aan de orde van de dag als Stengs in balbezit was: verwoede pogingen om met Luuk de Jong, Frenkie de Jong of Depay te combineren bleken vruchteloos. In kansrijke situaties handelde Stengs niet snel genoeg of maakte hij niet de juiste keuzes. Na de rust herpakte Stengs zich enigszins en speelde hij zelfs een cruciale rol bij de 3-0 en de 4-0, door Karol Mets van de bal te zetten en Wijnaldum weg te sturen met een steekpass.

Myron Boadu: 7,5

Een droomdebuut voor de achttienjarige aanvaller van AZ, die de bal vier minuten voor tijd prima meenam op de borst en afrondde door de benen van doelman Sergei Lepmets. Al snel werd duidelijk dat Boadu minder onwennig was dan Stengs, zijn ploeggenoot in Alkmaar. Boadu vond zijn teamgenoten makkelijker en toonde zich gretig om betrokken te raken bij het aanvalsspel. Een kwartier voor tijd was het achttienjarige talent na een goede actie buiten het strafschopgebied dicht bij zijn eerste Oranje-goal, maar de keeper van Estland bracht redding.