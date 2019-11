‘Als Pröpper, Wijnaldum en Frenkie niet spelen, ga ik niet kijken!’

Theo Janssen hoopt dat het Nederlands elftal dinsdagavond begint met Davy Pröpper, Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong in de basis. Het Nederlands elftal speelt in de Johan Cruijff ArenA de laatste groepswedstrijd van de EK-kwalificatiereeks tegen Estland en de oud-middenvelder geeft in gesprek met VTBL zijn eigen opstelling van Oranje prijs.

Janssen zou Jasper Cillessen zoals gebruikelijk op doel zetten, terwijl Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Nathan Aké en Daley Blind de verdediging moeten vormen. De oud-international hoopt verder dat Ronald Koeman voor Pröpper kiest op het middenveld. "Ik snap dat Marten de Roon het redelijk gedaan heeft en een trainer altijd op hem kan bouwen, maar aan de bal is De Roon beperkter dan Pröpper. Als Pröpper, Wijnaldum en Frenkie niet spelen, ga ik niet kijken!"

Voorin zou Janssen opteren voor Calvin Stengs, Myron Boadu en Quincy Promes. "Steven Berghuis? Had moeite, hij liep tegen Noord-Ierland (0-0, red.) overal en nergens. Misschien omdat Steven bij Feyenoord gewend is om de bal op te halen en het spel daar te bepalen, maar dat hoeft niet bij Oranje. Frenkie en Pröpper krijgen de bal ook wel naar voren. Daarom verdient Stengs nu een kans."

De oud-middenvelder van Vitesse, KRC Genk, FC Twente en Ajax verwacht niet dat Ryan Babel, die inmiddels is teruggekeerd naar Galatasaray, ooit nog de spitspositie zal bekleden bij het Nederlands elftal. "Ryan werkte hard en deed zijn best tegen Noord-Ierland, maar hij heeft meer ruimte nodig. Boadu heeft bij AZ laten zien daar wel goed mee om te kunnen gaan."

Opstelling Oranje volgens Theo Janssen: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Aké, Blind; Pröpper, Wijnaldum, De Jong; Stengs, Boadu en Promes.