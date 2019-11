Nigel Hasselbaink is goud waard bij historisch succes Suriname

Suriname heeft zich voor het eerst sinds 1985 geplaatst voor de Gold Cup. In de nacht van maandag op dinsdag won de ploeg van bondscoach Dean Gorré met 1-2 van Nicaragua. Naast Ivenzo Comvalius nam ook Nigel Hasselbaink een doelpunt voor zijn rekening. De aanvaller van Hapoel Beer Sheva speelde tegen Nicaragua zijn tweede wedstrijd voor de nationale ploeg van Suriname.

Na twintig minuten kwam de uitploeg op voorsprong bij een sterke counter. Comvalius kreeg de bal rond de middenlijn en snelde naar het vijandelijke doel. De aanvaller AS Trencin wist zijn directe opponent af te schudden, waarna zijn schot onhoudbaar bleek voor de doelman: 0-1. Na de thee zorgde Hasselbaink ervoor dat de zege in de tas was.

Hasselbaink, die enkele dagen eerder zijn debuut voor Suriname maakte tegen Dominica, was het eindstation van een rappe tegenaanval en rondde knap af: 0-2. De thuisploeg wist via Rigoberto Fuentes nog wat terug te doen, maar verder kwam de thuisploeg niet. Zodoende won Suriname met 1-2 en is men zeker van deelname aan de Gold Cup.

Naast het behalen van het eindtoernooi promoveert Suriname ook naar Divisie A van de CONCACAF Nations League. Deze mijlpalen kunnen een belangrijke boost brengen aan het Surinaamse voetbal. De voetbalbond (SVB) heeft onlangs bekendgemaakt dat Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst voor het nationale team kunnen spelen zonder hun Nederlandse paspoort kwijt te raken. Zodoende sluiten mogelijk binnenkort bekende namen aan bij de ploeg van Gorré.