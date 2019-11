Van der Ven naar Rotterdam voor persoonlijk gesprek met Mendes Moreira

Eric van der Ven is maandag richting Rotterdam vertrokken om persoonlijk zijn excuses te maken aan Excelsior-aanvaller Ahmed Mendes Moreira, zo weet Omroep Brabant te melden. De trainer van FC Den Bosch noemde Mendes Moreira zondag nog een 'zielig mannetje' vanwege zijn uitbundige manier van juichen na het doelpunt. Later liet Van der Ven bij FOX Sports een genuanceerder geluid horen en zei er ook gelijk bij dat hij ‘honderd procent’ achter de spits van Excelsior staat naar aanleiding van de racistische geluiden van een deel van de Den Bosch-aanhang.

"Ik kan je vertellen dat het contact tussen de twee is hersteld", aldus Jan-Hein Schouten, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Den Bosch. "Daar stond onze trainer ook op en we zijn ontzettend blij dat Mendes hiervoor openstaat. Hij (Van der Ven, red.) ging naar Rotterdam om toe te lichten dat dit niet de bedoeling was, dat het niet bij hem past, niet bij de club past en dat deze jongen dat helemaal niet verdient."

Schouten verklaart tevens waarom Den Bosch maandag met een nieuw statement is gekomen, waarin excuses worden gemaakt voor de 'blunder' van zondag en de behandeling van Mendes Moreira. Toen werd er nog vermeld dat er 'kraaiengeluiden' te horen waren geweest, en in geen geval racistische spreekkoren. "Er zat enorm veel spanning op. Dan gebeurt er zoiets. We weten allemaal dat we onder een vergrootglas liggen. Dan ga je waarschijnlijk iets te vroeg in de actie."

Scheidsrechter Laurens Gerrets, die het duel tussen Den Bosch en Excelsior enige tijd stillegde, sprak met RTV Rijnmond over de turbulente ontmoeting van zondag. "Vanaf minuut 24 was de ernst voor mij duidelijk. Ik hoorde Sinterklaasliedjes en constateerde dat er wel heel vaak Zwarte Piet werd gezongen en geroepen, als deze speler aan de bal was. Je ziet de pijn bij die jongen, dat raakte mij ook. Dus ik voelde echt met hem mee." Gerrets snapte wel waarom Mendes Moreira uitgebreid de tijd nam om te juichen. "Maar ik kan het niet goedpraten. Ik heb gezegd: ‘Maak het mij alsjeblieft niet moeilijk. Ik heb het opgelost, voor zover het kon: meer emotie gaat mij als scheidsrechter niet helpen’. Dat heeft hij gelukkig gehonoreerd en ik heb ook geen gele kaart gegeven, dat vond ik niet erg gepast."