France Football neemt Oranje-talent op in ‘WK Onder-17 XI’

Sontje Hansen is door France Football opgenomen in het beste elftal van het WK Onder-17 in Brazilië. De Ajax-aanvaller is het enige Nederlandse talent dat bij de beste elf van het Franse tijdschrift staat. Hansen kreeg zondagavond uit handen van Ronaldo de Gouden Schoen. Met zes doelpunten werd hij gekroond tot topscorer van het toernooi.

Hansen bleef als topscorer zijn concurrenten Nathanaël Mbuku (Frankrijk) en Kaio Jorge (Brazilië) voor. “Dat ik topscorer ben maakt me niet veel uit”, reageert Hansen, bij wie de teleurstelling overheerst nadat hij met Oranje de troostfinale van Frankrijk met 1-3 verloor. “Ik ben niet op zoek naar individueel succes. De enige prijs die ik wilde was de winst van het WK.”

Gabriel Véron kreeg de Gouden Bal, de prijs voor de beste speler van het torenooi. “Iedere keer als hij de bal kreeg zag het er gevaarlijk uit. In alle zeven wedstrijden die hij speelde, zorgde hij ervoor dat de fans op het puntje van hun stoel zaten. Hij is snel en technisch begaafd”, schrijft de FIFA op de website over de buitenspeler van Palmeiras. “Ik ben ontzettend gelukkig, allereerst omdat we het WK hebben gewonnen”, reageerde Véron na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Mexico (1-2). “De Gouden Bal is de kers op de taart en ik draag hem op aan het hele team. Het Franse talent Adil Aouchiche kreeg de Zilveren Bal mee naar huis, het brons was voor de Mexicaan Eugenio Pizzuto.

De Gouden Handschoen is uitgereikt aan de Braziliaanse sluitpost Matheus Donelli. Op de website van de FIFA krijgt het Mexicaanse talent Eduardo Garcia een eervolle vermelding, maar de prijs is voor Corinthians-doelman Donelli. “Ik ben in de wolken met deze trofee”, reageert de zeventienjarige keeper. Ik was niet op zoek naar een individuele prijs, want ik wilde het toernooi winnen en daar zijn we in geslaagd. We zijn allemaal gelukkig en deze Gouden Handschoen maakt het nog mooier. Ik kan het nauwelijks geloven.”

Donelli heeft geen plaats in het WK-elftal van France Football. Garcia krijgt de voorkeur tussen de palen. Véron, Aouchiche en Pizzuto zijn door het Franse tijdschrift wel opgenomen in het team, dat bestaat uit vier Brazilianen, drie Fransen, drie Mexicanen en met Hansen één Nederlander.