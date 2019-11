Voetbalzone.nl is op zoek naar nieuwe moderators!

Wij zoeken jou!

Wij zijn voor ons moderatorteam op zoek naar versterkingen en misschien ben jij wel de versterking die we zoeken! We zijn op zoek naar actieve, rechtvaardige en enthousiaste Voetbalzone-leden die een steentje willen bijdragen aan de website. Herken jij jezelf hierin en lijkt een taak als moderator je wel iets, lees dan snel verder.

Wat is een moderator?

Een moderator is een actief lid dat door Voetbalzone is aangewezen om de reacties op onze site te spiegelen aan de geldende regels. Indien reacties niet aan de regels voldoen, dan zal een moderator ook actie ondernemen.

Wat wordt er van mij verwacht?

Wij verwachten van jou dat jij met regelmaat tijd kunt vrijmaken om te modereren, en actief deelneemt in de beslissingen die als team genomen moeten worden. Wij hechten ook grote waarde aan een objectieve, neutrale uitstraling en daarom is het belangrijk dat je je clubvoorkeur aan de kant kunt zetten tijdens het modereren. Verder verwachten we vooral dat je zin hebt een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Wat kan ik verwachten?

Je komt in een gezellig team terecht, dat zowel online veel met elkaar omgaat als in het echte leven optioneel af en toe bij elkaar komt voor een terrasje of een voetbalwedstrijd. Ten slotte zul je meebeslissen over het moderatorsbeleid dat gevoerd wordt op onze site.

Zie jij het zitten om ons team te komen versterken? Aarzel dan niet en stuur een mail naar [email protected] met daarin je gebruikersnaam en een motivatie waarom jij een goede versterking voor ons team bent. Je kunt ook altijd een persoonlijk bericht naar een van de hoofdmoderators sturen.