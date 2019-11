Zaterdag, 9 November 2019

Tottenham kan bod van vijftig miljoen euro verwachten

Unai Emery is niet zeker meer van zijn baan bij Arsenal. Wanneer hij ontslagen wordt, komt Rangers-manager Steven Gerrard in beeld om het stokje over te nemen in Londen. (Daily Star)

Arsenal heeft een bod neergelegd bij Juventus voor Merih Demiral. De talentvolle verdediger staat ook in de belangstelling van Manchester United en mag voor circa dertig miljoen euro vertrekken. (The Sun)

Manchester United gaat proberen om Christian Eriksen in januari een te trekken. Tottenham Hotspur kan een bod van vijftig miljoen euro verwachten op de ex-Ajacied. (Daily Express)

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Olivier Giroud geadviseerd om Chelsea in januari te verlaten. Internazionale heeft een oogje op de spits van the Blues. (The Sun)

Rodrygo maakte voor ongeveer 45 miljoen euro de overstap van Santos naar Real Madrid. Ook Liverpool had de Brazilianase aanvaller in het vizier, maar slaagde er niet in om hem aan te trekken. (Daily Express)