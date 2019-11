Uitslag Valencia - Lille betekent meer slecht nieuws voor Ajax

Valencia heeft dinsdagavond optimaal geprofiteerd van de remise tussen Chelsea en Ajax. De ploeg van Albert Celades won in eigen huis met 4-1 van Lille en heeft na vier wedstrijden in Groep G zodoende evenveel punten als de rivalen uit Amsterdam en Londen: zeven. In de eerstvolgende groepswedstrijd moeten de Oost-Spanjaarden in eigen huis aantreden tegen Chelsea, terwijl Ajax bij Lille op bezoek gaat.

Valencia liet in de eerste helft geen al te goede indruk achter. Het team van Celades schonk achterin veel ruimte en dat leidde tot kansen voor Lille, waar uiteindelijk na 25 minuten spelen ook de openingstreffer uit ontstond. Na een verkeerde terugspeelbal van Dani Parejo kwam het leer tussen de twee centrale verdedigers in en kon Victor Osimhen richting het doel van Jasper Cillessen sprinten. Oog in oog met de doelman maakte de aanvaller geen fout: 0-1.

Valencia liet het er echter niet bij zitten en krabbelde op naarmate de eerste helft vorderde. Domper was echter het uitvallen van Denis Cheryshev na iets meer dan een half uur spelen. De thuisploeg had op slag van rust zelfs een dot van een kans om op gelijke hoogte te komen. Na een scherpe voorzet van José Luis Gaya kon Rodrigo Moreno van dichtbij scoren, maar Steve Maignan bewees zijn waarde. Enkele minuten eerder reageerde Cillessen goed op een schot van Loïc Rémy en voorkwam hij daarmee de dubbele voorsprong van de Fransen.

Na de onderbreking probeerde Lille het vooral van afstand, via Yusuf Yazici, en kwam Manu Vallejo centimeters tekort om een voorzet van Ferrán Torres af te ronden. Valencia kwam in de 65e minuut op gelijke hoogte, na een handsbal van José Fonte. Parejo verschalkte Maignan vanaf elf meter met een Panenka: 1-1.

Het team van Celades trok het duel in de laatste acht minuten volledig naar zich toe. Adama Soumaoro werkte een voorzet van Gaya in eigen doel en nog geen minuut later schoot Geoffrey Kondogbia van ruime afstand op heerlijke wijze de 3-1 binnen. Na voorbereidend werk van Parejo bepaalde Ferrán de eindstand op 4-1.