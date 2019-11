‘Heel pijnlijk als je daar bent en hoopt dat Feyenoord niet met 8-0 verliest’

Ronald Koeman was drie jaar trainer van Feyenoord en volgt de Rotterdammers nog steeds op de voet. De huidige bondscoach van het Nederlands is behoorlijk geschrokken van de zeperd van Feyenoord in De Klassieker tegen Ajax (4-0) van vorige week, maar Koeman verwacht dat Dick Advocaat de ideale man is om het kwakkelende elftal weer op de rit te krijgen.

"Het is geweldig om te zien", zegt Koeman bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports over de aanstelling van Advocaat. "Hij is zo'n enorme liefhebber. Ik denk ook wel dat hij de juiste man is op het moment waarin Feyenoord nu zit. Hij zet het even neer. Ik denk dat het belangrijk is als trainer dat je de spelers kent en het maximale eruit haalt. Als het aanvallend is, moet het aanvallend. Als dat niet kan, moet je het anders neerzetten. Dat zal Dick doen."

Koeman snapt wel waarom Advocaat zondag tegen VVV-Venlo waarschijnlijk teruggrijpt op Jan-Arie van der Heijden, die dan naast Eric Botteghin komt te staan in het hart van de Feyenoord-defensie. Edgar Iè en Marcos Senesi worden in dat geval naar de bank verwezen. "Je begint achterin. Je wil duidelijkheid en communicatie. Dick zal niet met dat centrum op de middenlijn gaan spelen. Hij zal gaan inzakken. Botteghin en Van der Heijden zijn jongens die het tactisch goed zien. De buitenlandse jongens voelen zich misschien wat minder zeker. Ik begrijp dat Dick dan voor een ander centrum kiest."

De keuzeheer van Oranje was vorige week aanwezig bij het uitduel van Feyenoord met koploper Ajax, dat met een 4-0 overwinning nog genadig was voor de bezoekers uit Rotterdam. "Het is heel pijnlijk als je vorige week bij De Klassieker zit en je hoopt dat het geen 8-0 wordt. Het doet pijn als je zo'n club zo matig ziet presteren." Feyenoord begint zondag om 14.30 uur aan de uitwedstrijd tegen VVV.