Tuchel voelt mee met ‘grootste topschutter PSG’: ‘Een moeilijke situatie’

Edinson Cavani maakt een moeilijke periode door bij Paris Saint-Germain en de aanvaller uit Uruguay kan rekenen op steun van trainer Thomas Tuchel. Cavani heeft sinds augustus geen basisplaats gehad bij PSG vanwege een heupblessure. Tuchel begrijpt dat de routinier uit Zuid-Amerika niet helemaal gelukkig is, zeker nu hij voornamelijk als invaller wordt gebruikt.

"Cavani is weken uit de roulatie is met een blessure", stelt Tuchel op een persmoment voorafgaand aan de uitwedstrijd van PSG tegen Dijon van vrijdagavond. "Hij wil echter dolgraag spelen en het is daarom van cruciaal belang dat hij aan spelen toekomt. Dat is volstrekt normaal. Edinson moet vechten om zijn ritme en zijn plaats in het elftal terug te vinden. Het teambelang staat altijd voorop hier."

Tuchel houdt vertrouwen in Cavani, die sinds 2013 de kleuren van de Franse kampioen verdedigt. "Edinson is onze topschutter, de grootste die bij deze club rondloopt. Maar nog steeds gaat bij hem het elftal boven alles. Het is een moeilijke situatie voor hem, want zonder hem heeft het team uitstekend gepresteerd."

Met de aanwezigheid van onder meer Neymar en Kylian Mbappé is de rol van Cavani binnen de PSG-selectie veranderd en Tuchel wil ook dat de aanvaller dat onder ogen ziet. "Het is allemaal iets anders voor hem, maar dat doet niets af aan zijn superprofessionele instelling. Zijn mindset is prima in orde, dat kan ik wel zien op de trainingen." Cavani, wiens contract bij PSG volgend jaar afloopt, heeft nog steeds niet zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis. Volgens ESPN Brasil wil Flamengo de international van Uruguay transfervrij overnemen na afloop van dit seizoen.