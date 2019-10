Onvrede bij ADO om transfersommen: ‘Ze wilden een vertrek forceren’

Commissarissen Ad Melkert en John van Ringelenstein vertrokken vorige week bij ADO Den Haag, mede door de moeilijke verstandhouding met United Vansen. Van Ringelenstein uitte nadien kritiek op de Chinese grootaandeelhouder van ADO. United Vansen herkent zich 'totaal niet' in het geschetste beeld, zo laat de spokesman weten aan Omroep West.

"Ad Melkert en ik zijn van mening dat de directie het beleid maakt en bestuurt, de Raad van Commissarissen controleert en de aandeelhouder blijft op afstand. De aandeelhouder moet zich niet bemoeien met operationele zaken en de zoon van de aandeelhouder (Terry Wang) moet zich niet bemoeien met allerlei transferprocessen", zei Van Ringelenstein onder meer.

De regionale omroep vraagt zich daarnaast af waarom de deals van Nasser El Khayati en Wilfried Kanon niet zijn uitgevoerd door technisch manager Jeffey van As. "De onderhandelingen van beide transfers zijn gedaan door het managementteam, de technisch manager en de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Precies zoals dat bij ADO Den Haag intern is vastgelegd", zo reageert United Vansen schriftelijk. "En net als alle andere beslissingen zijn de transfers daarna goedgekeurd door de Raad van Commissarissen."

"United Vansen bemoeit zich nooit met transfers. Transfers worden gedaan door mensen die de club daarvoor heeft aangewezen." Omroep West wil ook weten waarom United Vansen akkoord is gegaan met lage transfersommen voor het genoemde duo. "Beide spelers wilden graag weg en wilden een vertrek forceren. De interesse van andere clubs was minimaal, slechts één club per speler. Er was dus geen mogelijkheid tot onderhandelen. Zie mijn vorige antwoord: de Raad van Commissarissen is unaniem akkoord gegaan met deze deals."