Hoofdrol VAR in tegenvallende derby tussen SC Heerenveen en FC Groningen

De eerste Derby van het Noorden van dit seizoen tussen SC Heerenveen en FC Groningen heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd (1-1). Deyovaiso Zeefuik leek uit te groeien tot de schlemiel aan de kant van de Groningers, want de verdediger veroorzaakte met een ongelukkige handsbal een strafschop in de slotfase van de eerste helft. Scheidsrechter Allard Lindhout legde de bal op de stip na ingrijpen van de VAR. Diezelfde VAR vond het na rust niet nodig om Groningen een strafschop te geven na een overtreding op Mike te Wierik. Charlison Benschop redde even later vanaf elf meter alsnog een punt voor de bezoekers.

De eerste helft van de immer beladen wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion leverde niet al te veel spektakel op. De meegereisde fans uit Groningen zorgden wel voor reuring, want vanuit het uitvak werden gekleurde golfballen op het veld gegooid. Het duel in Friesland lag hierdoor even stil. Ajdin Hrustic zag een knap afstandsschot gepareerd worden door doelman Warner Hahn, terwijl de thuisspelende ploeg via inzetten van Jens Odgaard en Sven Botman dicht bij de openingstreffer was. Faik, die later wel zou scoren, knalde de bal maar net naast de rechterbovenhoek.

Heerenveen nam kort voor het rustsignaal alsnog de leiding, al was daar wel de hulp van de VAR bij nodig. Een handsbal van Zeefuik, die enigszins uit balans werd gebracht, ging aan Lindhout voorbij. De arbiter kreeg echter het advies om de situatie nog eens te bekijken op het videoscherm naast het veld, waarna alsnog een strafschop werd toegekend. Faik verzilverde het buitenkansje vervolgens met een onberispelijk genomen penalty. Joey Veerman had de voorsprong van Heerenveen ver in blessuretijd nog kunnen verdubbelen, maar de vrije trap van de jonge middenvelder vloog net naast het doel van Groningen-sluitpost Sergio Padt.

Ook in de tweede helft werden de toeschouwers in Heerenveen niet bepaald verwend met hoogstaand voetbal. Het ontbrak bij beide ploegen vooral aan stootkracht in aanvallend opzicht. Groningen kreeg ook na rust te maken met de VAR en wederom was de beslissing niet in het voordeel van de Trots van het Noorden. De mee opgekomen Te Wierik werd twintig minuten voor tijd in het strafschopgebied van Heerenveen aan zijn shirt getrokken door Ricardo van Rhijn, maar Lindhout weigerde na overleg met de VAR om een strafschop te geven aan de bezoekers.

Enkele minuten later kwam Groningen alsnog op gelijke hoogte in Heerenveen. Lindhout, die eerder in de wedstrijd de handsbal van Zeefuik niet constateerde, zag duidelijk dat Sherel Floranus hands maakte in zijn eigen strafschopgebied. Benschop was er als de kippen bij om de strafschop te benutten, tot vreugde van de meegereisde aanhang uit Groningen. Beide elftallen gingen in de slotfase vol voor de winst en de gasten waren daar in de persoon van Joel Asoro nog dicht bij. Zijn verdekte schot van afstand ging maar het naast. Aan de andere kant werd een kopbal van Botman in de slotminuten vakkundig gekeerd door Padt. Heerenveen en Groningen blijven door het gelijkspel in de middenmoot van de Eredivisie staan.