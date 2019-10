Welke Ajacied krijgt een 4,5 na de pijnlijke nederlaag tegen Chelsea?

Ajax is zijn perfecte status kwijt in de groepsfase van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag incasseerde woensdagavond een late 0-1 nederlaag tegen Chelsea en staat daardoor op zes punten uit drie duels. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen Chelsea

SPELER CIJFER André Onana 6,5 Sergiño Dest 6 Joël Veltman 6,5 Daley Blind 7 Nicolás Tagliafico 7,5 Lisandro Martínez 6 Edson Álvarez 6 Donny van de Beek 7 Hakim Ziyech 6,5 Dusan Tadic 4,5 Quincy Promes 6

André Onana: 6,5

Onana leek de nul te gaan houden, maar bleek uiteindelijk niet bestand tegen het schot van Michy Batshuayi van dichtbij. Verder voerde hij zijn belangrijkste taken naar behoren uit. Al in de eerste minuut kwam Onana overtuigend uit zijn doel om een corner van Callum Hudson-Odoi weg te boksen. Vervolgens was een hard schot van Mason Mount in de korte hoek ook een prooi voor de keeper. De uittrappen van Onana waren echter niet zonder risico: hij straalde aan de bal geen rust uit. .

Sergiño Dest: 6

Verdedigend speelde Dest een wisselvallige wedstrijd. Christian Pulisic kwam met succes langs de back en stelde Michy Batshuayi in staat om er 0-1 van te maken. In de eerste helft kwam Hudson-Odoi soms te makkelijk langs Dest.. In de tweede helft toonde hij zich agressiever en kende hij meer succes in de duels met de buitenspeler. Zijn offensieve acties pakten bovendien wat beter uit dan voor de rust.

Joël Veltman: 6,5

Veltman liet zich bij de 0-1 van Chelsea wegzetten door Marcos Alonso, wiens blok ervoor zorgde dat de bal bij Batshuayi terechtkwam. Het was voor Veltman een smet op zijn optreden, juist omdat hij daarvoor wel doortastend was in de duels. Hij zette Tammy Abraham van de zijlijn tot aan het middenveld van de bal en greep in het tweede bedrijf goed in bij dreigende situaties rondom het eigen strafschopgebied. Wel was Veltman ook meerdere keren te betrappen op slordigheden, zoals slecht wegwerken, te harde passes of oplettendheid in duels.

Daley Blind: 7

Blind kan terugkijken op een prima optreden. Aan de bal oogde hij kalm, bij belangrijke tackles liet hij zich niet wegzetten en zijn passes naar voren kwamen meestal aan. Blind vond in de eerste helft de ruimte bij ploeggenoten als Tagliafico en Promes, kwam met waardevolle intercepties en begon zo nu en dan zelf ook aan een succesvolle sprint naar voren.

Nicolás Tagliafico: 7,5

Tagliafico leek al zijn tackles en duels te winnen aan de linkerflank. De Argentijn zat er constant tussen en veroverde ook ballen op het middenveld. Hij speelde op de vijandelijke helft goed samen met Promes, maar liet soms ook te veel ruimte achterin, zoals drie minuten voor rust: toen had hij geluk dat César Azpilicueta het vizier niet op scherp had.

Lisandro Martínez: 6

Ajax speelde bij tijd en wijle slordig en daar kon Martínez zich niet aan onttrekken. De middenvelder ging met name voor de rust te lang aan de wandel, wat resulteerde in balverlies. Hij wist dat deels te compenseren met goede intercepties, zoals toen hij in de eerste helft voor Hudson-Odoi en Abraham kwam en daarmee tweemaal de angel uit een Engelse aanval haalde.

Edson Álvarez: 6

De eerste actie van Álvarez was een ongelukkige: hij gleed weg op het middenveld, probeerde de situatie op onhandige wijze te herstellen en leidde zo een corner voor de bezoekers in. De Mexicaan kende voor de rust weinig succes met de bal aan de voeten en liet zich na een klein kwartier aftroeven door Mason Mount, die een aardige kans kreeg. Álvarez leverde echter wel een bijdrage door als ‘stofzuiger’ te opereren op het middenrif en zorgde na de rust bijna voor de 1-0 met een knappe kopbal, die tegen de paal belandde.



Donny van de Beek: 7

Van de Beek was een van de meest consistente spelers van Ajax. De middenvelder was betrokken bij nagenoeg alle counters in de eerste helft, vond zijn ploeggenoten over de gehele wedstrijd makkelijk en draaide zelf handig weg bij zijn tegenstanders. Een goede actie na samenspel met Promes had in de tweede minuut een penalty kunnen opleveren, na een handsbal van Marcos Alonso, maar de VAR greep niet in.

Hakim Ziyech: 6,5

Aan inzet geen gebrek bij Ziyech. De bedrijvige buitenspeler probeerde Chelsea al vroeg in de wedstrijd terug te dringen door de defensie op te jagen. Maar veel ging ook mis bij de buitenspeler van Ajax, wiens doelpogingen huizenhoog over zeilden, en wiens passes te vaak onzuiver waren. Er zaten echter ook zeker sterke momenten tussen voor Ziyech, zoals een geweldige crosspass in de eerste helft, de voorzet waaruit de afgekeurde 1-0 viel, een panna bij Jorginho of een strakke corner op Van de Beek, waar een doelpoging uit voortkwam.

Dusan Tadic: 4,5

Over het geheel kwam Tadic amper in het stuk voor. Vijf minuten voor de rust kreeg hij de bal in een snelle counter bij Van de Beek, wat uiteindelijk resulteerde in een kans van Promes. De tweede helft begon Tadic met een beuk aan Willian, die geel opleverde. Echt indruk maken kon hij nooit; soms leek de spits niet fris genoeg. De Serviër liet in de slotfase de kans liggen om zijn stempel op de wedstrijd te drukken, in een twee-tegen-twee-situatie met David Neres aan zijn zijde: de pass van Tadic op zijn ploeggenoot was niet scherp genoeg.

Quincy Promes: 6

Even dacht Promes zijn derde doelpunt van de Champions League-groepsfase te maken, maar de buitenspeler stond een fractie buitenspel na de voorzet van Ziyech. Eerder in de wedstrijd werd hij schijnbaar onterecht teruggevlagd voor buitenspel voorafgaand aan de handsbal van Alonso. Het zat Promes dus niet mee qua arbitrage en verder lukte ook niet alles bij de aanvaller, wiens voorzetten vaak te laag waren. In direct samenspel met ploeggenoten als Tagliafico en Van de Beek ging het iets beter.