Winnend doelpunt van RB Leipzig in Champions League gaat viraal

RB Leipzig gaat voorlopig aan kop in Groep G van de Champions League. Het team van Julian Nagelsmann zegevierde woensdagavond met 2-1 over Zenit Sint-Petersburg en staat na drie duels op zes punten. Dat zijn er twee meer dan Zenit én Olympique Lyon, dat later op de avond uit bij het nog puntloze Benfica speelt. De overwinning komt gelegen voor Leipzig: niet één van de laatste vier duels in alle competities tot woensdag werd gewonnen.

De spelers van Nagelsmann zochten teleurgesteld de kleedkamers op na het klinken van het rustsignaal. RB Leipzig toonde de meeste intentie naar voren in de eerste helft en vond met regelmaat de weg naar het doel van Mikhail Kerzhakov. De thuisploeg kreeg kansen via Konrad Laimer, Lukas Klostermann en met name Timo Werner op een openingstreffer, maar was onhandig in de afronding en dat kwam de Duitsers duur te staan.

Zenit was sterk op de momenten dat men in balbezit was en benutte optimaal de ruimte die men kreeg van de thuisploeg. Na ruim twintig minuten spelen betekende een zondagsschot van de Russen de 0-1: Willi Orban kopte een voorzet van Douglas Santos uit het strafschopgebied, waarna de bal voor de voeten van Jaroslav Rakitskiy kwam. Vanaf een meter of dertig mikte hij de bal met een volley in de onderhoek.

RB Leipzig zorgde in de tweede helft echter voor de ommekeer. Vier minuten na de onderbreking kwam het team van Nagelsmann op 1-1: Laimer liet een pass van Ademola Lookman op Marcel Sabitzer op rechts via een overstap aan zich voorbijgaan en kreeg het leer direct van zijn Oostenrijkse landgenoot aangespeeld. Hij schoot het leer meteen diagonaal in de verste hoek achter Kerzhakov.

De Bundesliga-club kwam na een uur spelen op schitterende wijze op voorsprong. Na voorbereidend werk van Klostermann nam Sabitzer de bal met de borst aan, zette twee stappen terug en schoot de bal met een prachtige curve in de linkerbovenhoek: 2-1. Het doelpunt van de Oostenrijker vond gretig aftrek op sociale media. In het restant van het duel slaagde Zenit er niet in om een nederlaag af te wenden, al kreeg het team van Sergei Semak via Yordan Osorio nog een grote kans. Hij schoot echter over.