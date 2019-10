‘Wat ik hier bij FC Utrecht nu wel heb, is wat ik bij Vitesse niet had’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Hicham Acheffay, smaakmaker bij seizoensrevelatie Jong FC Utrecht.

Door Robin Bruggeman

De beloften van FC Utrecht debuteerden in het seizoen 2016/17 in de Eerste Divisie en eindigden in de afgelopen jaren met achtereenvolgens een achttiende, twintigste en negentiende plek steevast in de onderste regionen. Dit seizoen verloopt vooralsnog echter een stuk rooskleuriger voor de ploeg van de afgelopen zomer aangetreden trainer René Hake en met een zesde plek na elf gespeelde wedstrijden kennen de talenten uit de Domstad een uitstekende start van de voetbaljaargang. Een van de smaakmakers tot nu toe is de negentienjarige Acheffay, die met een doelpunt tegen Roda JC Kerkrade en een hattrick tegen FC Dordrecht in de afgelopen weken behoorlijk op schot is geraakt. “Het gaat goed, ook met het team. We hebben een goede groep en we hebben veel plezier met elkaar”, glimlacht hij in gesprek met Voetbalzone over de verrassende start van zijn ploeg.

Acheffay maakte voor de start van het seizoen de overstap van Vitesse naar zijn huidige werkgever en kan er dus moeilijk de vinger op leggen waarom het nu opeens zo goed draait bij Jong FC Utrecht. Helemaal onverwacht komen de goede resultaten echter niet voor de rappe linksbuiten: “In het begin van de voorbereiding kwam ik nieuw binnen, maar ik kende al wel een paar spelers waar ik eerder tegen had gespeeld. Je kon toen al zien dat we een professionele, sterke, goede groep hebben, dus het is voor mij niet echt verrassend dat we het zo goed doen. Ik was er vorig jaar niet bij, maar wat ik nu zie is een groep die alles geeft voor elkaar. We hebben een goede groep, goede staf en het zit mentaal ook goed, misschien dat het daardoor beter gaat dan vorig jaar.”

‘Ik moest weg bij Ajax, het was de keuze van de club’

FC Utrecht is voor Acheffay na tweemaal Zeeburgia, Ajax, FC Volendam en Vitesse de vijfde club uit zijn loopbaan. De geboren Amsterdammer kwam in 2010, na te zijn begonnen bij de amateurs van Zeeburgia, na een succesvolle stage op jonge leeftijd in de jeugd van Ajax terecht, maar zag dat avontuur twee jaar later tot zijn spijt weer ten einde komen: “Ik moest daar weg, het was de keuze van de club, niet van mezelf. Ik had wel willen blijven, maar op die leeftijd zie je dingen anders dan nu.” Na wederom twee jaar bij Zeeburgia te hebben gespeeld, volgde in 2014 een nieuwe stap naar FC Volendam. “Daar heb ik twee hele goede, leerzame jaren gehad waarin ik me goed heb ontwikkeld. Volendam is natuurlijk een mooie club waar heel goed voetbal wordt gespeeld, ook in de jeugd. Als je dan jezelf kan laten zien tegen andere clubs… Na twee jaar dacht ik toen van: ‘Ik heb het hier goed gedaan, het is weer tijd voor een hogere stap.’”

Acheffay speelde de afgelopen drie jaar voor Vitesse

Die volgende stap werd Vitesse en zijn verhuizing naar de Arnhemmers vormde niet alleen op sportief gebied een uitdaging voor Acheffay. De jongeling speelde daarvoor enkel in Noord-Holland en kreeg dus met flinke afstanden te maken. “Vitesse was niet heel erg dichtbij, maar je doet het voor jezelf. Soms moet je dingen doen om je doelen te halen. Je komt dan op een leeftijd waar je denkt: ‘Nu is het tijd om volwassen te zijn en nu is het tijd om te doen wat je het liefst wil.’ Dat is voetballen. Vitesse was gewoon een hele goede club om naartoe te gaan en om mezelf te ontwikkelen. In het begin had ik het wel moeilijk met het reizen, maar daarna heb ik ervoor gekozen om daar te gaan wonen. Dat was veel beter. Ik woonde daar niet in een gastgezin, maar wel met andere jonge spelers en een begeleider. Ik sliep daar dan twee of drie nachten in de week, de rest van de tijd was ik bij mijn ouders. Familie vind ik ook belangrijk. Het constant heen en weer reizen was ook lastig, aangezien je van school naar voetbal en dan weer naar school gaat.”

Het talent ontwikkelde zich in zijn drie jaar bij Vitesse niet alleen op menselijk vlak, maar zette ook als voetballer nieuwe stappen: “Bij Volendam begon ik als aanvallende middenvelder en bij Vitesse ben ik meer een linksbuiten geworden, dat bevalt me zeker. Op een positie aan de zijkant kan je je acties maken, je speelt dichter bij de goal. Ik hou er ook van om te dribbelen en dat kan meer als linksbuiten, het past ook wel bij mijn kwaliteiten om andere spelers voor het doel te zetten of zelf een doelpunt te maken. Dat is ook je werk als aanvaller: goals maken en assists leveren.” Acheffay kende vorig seizoen met tien doelpunten namens Jong Vitesse in de Tweede Divisie een sterk jaar, maar de Arnhemmers besloten afgelopen zomer vanwege onvrede over de regelgeving van de KNVB om hun beloftenelftal uit de voetbalpiramide te halen. Deze zet vormde voor de aanvaller echter geen doorslaggevende factor in zijn beslissing om Vitesse na een mooie periode te verlaten: “De keuze om te vertrekken heb ik een paar maanden daarvoor al gemaakt.”

‘Vitesse had geen plan met mij’

“Ik heb drie goede jaren gehad bij Vitesse waarin ik me goed heb ontwikkeld. Ik kwam alleen op een moment waarop je wil weten wat de club met je van plan is en dat werd mij niet echt goed verteld. Ik was een belangrijke speler voor Jong Vitesse, maar als er geen plan is weet je ook niet hoe de club tegen je aankijkt. Hoe zien ze je, op wat voor positie willen ze je gebruiken? Zien ze je volgend jaar als een speler voor het eerste? Ik kreeg geen duidelijke plannen voor mijn toekomst, wat voor mij heel belangrijk is”, legt hij uit. Bij FC Utrecht kwam er voor Acheffay vervolgens wel een bevredigend antwoord op de vraag welk doel de club met hem voor ogen heeft: “Vanaf de eerste dag gaf Utrecht mij een goed gevoel. Ze hadden een mooie presentatie met veel rapporten van mij en daaruit bleek dat ze me al jaren volgden. Wat ik nu wel heb, is wat ik vorig jaar niet had. Vandaar dat ik verder ben gaan kijken met de vraag wat goed was voor mijn toekomst en voor mijn ontwikkeling. Ik kon gewoon langer bij Vitesse blijven, het is mijn eigen keuze geweest om een andere stap te maken en daar ben ik zeker blij mee.”

?? Aanvaller Hicham Acheffay naar Jong #fcutrecht. ?? De 18-jarige flankspits komt over van Vitesse en heeft een contract getekend dat hem tot medio 2022 aan FC Utrecht verbindt. Lees hier meer ?? https://t.co/P5KC9VeyUw pic.twitter.com/0XsR4bk5f6 — FC Utrecht (@fcutrecht) April 8, 2019

Als bijkomend voordeel speelt hij zijn wedstrijden nu in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij meer tegenstand ondervindt dan in de Tweede Divisie: “Je merkt dat het niveau hoger ligt en je speelt ook leukere wedstrijden. Je hebt in de Tweede Divisie wel een paar ploegen die voetballend heel goed zijn, maar meestal gooien de tegenstanders het echt op fysieke strijd. Wat ik dit seizoen merk is dat het ook veel fysiek is, maar dat er ook meer gevoetbald wordt. Dat is een leuke uitdaging en zo word je alleen maar beter. Vorig seizoen heb ik al het hele jaar in de Tweede Divisie gespeeld en in de seizoenen ervoor maakte ik ook een paar maanden deel uit van Jong Vitesse, dus de Tweede Divisie had ik ook wel gezien. Je speelt in de Keuken Kampioen Divisie heel veel topwedstrijden en dat is eigenlijk elke week genieten. Afgelopen vrijdag speelden we tegen De Graafschap, maandag tegen Jong Ajax en vrijdag weer tegen SC Cambuur, drie leuke wedstrijden in een week tijd. Daarom heb ik deze stap ook gemaakt: ik wil topwedstrijden spelen.”

Acheffay zal dit seizoen in eerste instantie zijn wedstrijden op het tweede niveau blijven spelen en hij hoopt dat zijn ploeg de goede resultaten van de eerste maanden een vervolg kan geven: “We willen natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. We hebben een goed team en nu is het zaak dat we elke week zo spelen zoals we in de eerste periode hebben gedaan.” Een debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht zou zijn eerste jaar vervolgens nog mooier kunnen maken: “Dat is altijd iets wat je in je hoofd hebt, een droom. Maar zoals ik al zei: wat ik belangrijk vind is om hier bij Jong FC Utrecht een belangrijke speler te worden, goals te maken en dan komen de kansen vanzelf”, is hij stellig.

Jong FC Utrecht staat momenteel op de zesde plek in de Keuken Kampioen Divisie

‘Ik ben zeker nog niet bezig met een vertrek bij FC Utrecht’

De dribbelaar, die na zijn vertrek bij Vitesse weer in Amsterdam is gaan wonen, tekende afgelopen zomer een driejarig contract, inclusief een optie voor nog een seizoen, in Stadion Galgenwaard. Acheffay richt zich in eerste instantie dan ook volledig op zijn doorbraak bij FC Utrecht en wil nog niet te veel aandacht besteden aan een eventuele vervolgstap: “Daar ben ik nu zeker nog niet mee bezig. Ik ben bezig met dit seizoen en elk jaar veranderen er weer dingen, dan zie je vanzelf wel wat het beste is.” Mocht zijn oude werkgever Ajax zich voor hem melden, dan is het ook zeker geen uitgemaakte zaak dat hij op deze interesse in zal gaan: “Ajax is een mooie club, alleen kom je dan wel in een situatie waarbij je goed na moet denken: ‘Is het nu tijd om een stap naar Ajax te maken, of is het beter om bij Utrecht te blijven om je hier verder te ontwikkelen?’”, legt hij uit.

“Soms zie je dat spelers naar een andere grote club gaan, waar ze dan niet meer zo spelen als daarvoor. Op het moment dat dat een optie wordt, moet je er heel goed over nadenken. Het gebeurt vaak dat spelers dan opeens het niveau niet meer halen dat ze eerst wel haalden. Die keuze maken is heel belangrijk, want het heeft grote invloed op je toekomst.” Een andere moeilijke beslissing die Acheffay in de toekomst mogelijk moet maken is voor welk land hij zijn wedstrijden wil gaan spelen. De aanvaller kan voor zowel Marokko als Nederland uitkomen en werkte eerder al een keer een stage af bij Oranje Onder-18. Een vervolg bij het ‘grote’ Oranje behoort dus tot de mogelijkheden: “Als je jezelf gewoon elke week laat zien en elke week belangrijk bent, zal Oranje zeker kunnen, waarom niet? Alleen moet ik dan wel de keuze maken die veel spelers op dit moment moeten maken: of je voor Marokko wil kiezen of voor Nederland. Dat is denk ik iets wat je op dat moment moet beslissen, het ligt er ook aan wat voor speler je op dat moment bent. Nu is dat nog veel te vroeg.”

Naam: Hicham Acheffay

Geboortedatum: 10 augustus 2000

Club: Jong FC Utrecht

Positie: linksbuiten

Sterke punten: dribbel, overzicht, scorend vermogen