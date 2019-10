Ajax krijgt oude bekende, bekritiseerde Makkelie fluit Bayern München

De Roemeen Ovidiu Hategan is woensdag de scheidsrechter bij het thuisduel van Ajax met Chelsea in de groepsfase van de Champions League, zo heeft de UEFA maandagmiddag wereldkundig gemaakt. Danny Makkelie moet de thuiswedstrijd van Olympiacos tegen Bayern München van dinsdagavond in goede banen leiden. Kevin Blom is de vierde man in Griekenland, terwijl Jochem Kamphuis en Bas Nijhuis als VAR zullen fungeren.

Ajax kreeg eerder te maken met Hategan, in het uitduel met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League in 2017. De Amsterdammers gingen ondanks de 3-2 nederlaag naar de halve eindstrijd. In de finale bleek Manchester United uiteindelijk met 0-2 te sterk. De Roemeense arbiter wordt in de Johan Cruijff ArenA bijgestaan door Szymon Marciniak, die de rol van VAR op zich neemt.

Makkelie, die wordt geassisteerd door zijn vaste assistenten Mario Diks en Hessel Steegstra, kreeg veel kritiek voor zijn optreden tijdens de uitwedstrijd van PSV tegen FC Utrecht (2-0) van zaterdagavond. De arbiter gaf zowel Nick Viergever als Jorrit Hendrix een rode kaart, maar Makkelie had wel de hulp van de VAR nodig om beide spelers van het veld te sturen. "Ik ben blij dat de VAR er is en ik denk dat het publiek ook graag ziet wat we aan het doen zijn. Ik baal natuurlijk wel vreselijk dat ik die momenten niet zelf heb gezien", zo zei hij bij FOX Sports.

Pol van Boekel is komende week ook in de Champions League actief, als VAR bij het duel tussen Slavia Praag en Barcelona van woensdagavond. Joost van Zuilen is de rechterhand van Van Boekel achter het VAR-scherm. De Engelsman Bobby Madden neemt de fluit ter hand in de Tsjechische hoofdstad.