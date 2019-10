Mark van Bommel baalt: ‘Er was eigenlijk niets aan de hand’

Voor Nick Viergever is het competitieduel tussen FC Utrecht en PSV (3-0) er een om snel te vergeten. De verdediger promoveerde een ongevaarlijk ogend schot van Sander van de Streek tot doelpunt en ontving een rode kaart voor een onbesuisde tackle op de enkel van Bart Ramselaar. Viergever kreeg eerst geel, maar na ingrijpen van de VAR moest hij voortijdig inrukken.

“Elke rode kaart is een domme rode kaart, maar het is niet zo dat ik mijn hoofd verloor, of zo”, verzekerde Viergever in gesprek met de NOS. “Als je de beelden ziet is het gewoon rood, dat is logisch. Maar ik raakte hem niet echt hard. Ik stap uit en raak hem vol omdat ik te laat ben.”

Mark van Bommel noemde de rode kaarten van Viergever en Jorrit Hendrix, die op min of meer identieke wijze de enkel van een Utrechter raakte, terecht. “Maar het is niet zo dat ze het expres doen.” De trainer van PSV ontkende dat zijn spelers het hoofd hadden verloren. “Nee, helemaal niet. Dat kan gebeuren. Dom? Dom is misschien het verkeerde antwoord, maar je moet ze niet krijgen. Met elf tegen elf is er niets verloren. Dan moet je in de wedstrijd blijven.’’

Volgens Van Bommel had PSV na de 1-0 de wedstrijd nog makkelijk kunnen winnen. “Er was eigenlijk niets aan de hand. Uit een ingooi maken zij 1-0. Je moet rustig blijven en dan krijg je twee rode kaarten.”

Viergever vond de nederlaag van PSV in de Domstad terecht. “Het was niet goed genoeg. FC Utrecht deed het goed, we kwamen er niet echt doorheen. Na de 1-0 kregen we wel wat meer grip en kansen, maar dan krijg je die rode kaart en is de wedstrijd over.”