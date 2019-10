Eerste doelpunten van Arek Milik zijn goud waard voor Napoli

Napoli is klaar voor het naderende Champions League-duel met FC Salzburg. Het team van trainer Carlo Ancelotti won zaterdagavond met 2-0 van Hellas Verona, dankzij twee doelpunten van Arek Milik. Door de driepunter stijgen i Partenopei naar de vierde plaats op de ranglijst, met zestien punten uit acht wedstrijden.

Milik zorgde voor een minimale voorsprong in de rust, maar het aandeel van Alex Meret in de voordelige marge was minstens zo groot. De doelman van Napoli verrichtte in de zeventiende minuut drie reddingen binnen enkele seconden. Darko Lazovic kreeg de bal niet langs de doelman en ook de rebounds waren niet aan Mattia Pessina en Mattia Zaccagni besteed. Laatstgenoemde was daarna opnieuw dicht bij een doelpunt.

Napoli nam na 37 minuten de leiding: na voorbereidend werk van José Maria Callejón en Fabian Ruiz op links werkte Milik van dichtbij zijn eerste van het seizoen binnen. Richting de rust hadden Amin Younes en Ruiz de 2-0 op hun schoen, maar zonder resultaat. Halverwege de tweede helft verdubbelde Milik de voorsprong. Na een vrije trap van Lorenzo Insigne werkte hij de bal van dichtbij in het doel: 2-0.

Dries Mertens, een kwartier voor tijd ingevallen voor Insigne, raakte nog de paal. Sofyan Amrabat werd bij Hellas negen minuten voor het einde naar de kant gehaald. De club uit Verona staat met negen punten uit acht duels op een dertiende plaats.