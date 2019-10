‘Waarom zou ik hem voor 60 miljoen verkopen? Als ik nu 180 miljoen kreeg’

Napoli nam Fabián Ruiz ruim een jaar geleden voor dertig miljoen euro over van Real Betis. De 23-jarige Spaanse middenvelder wordt nu al gelinkt aan een transfer naar een Europese topclub, maar Aurelio De Laurentiis is niet van plan om zomaar mee te werken aan een vertrek. De flamboyante voorzitter van Napoli laat weten dat er alleen bij een torenhoog bod te praten is over een vertrek van Ruiz.

“Ik ben enorm gecharmeerd van Ruiz. Waarom zou ik hem, zoals iemand geschreven heeft, voor 60 miljoen euro verkopen? Als ik nu 180 miljoen geboden kreeg...”, zo geeft De Laurentiis te kennen in gesprek met de Corriere dello Sport. Hij laat tegelijkertijd doorschemeren dat hij een groot fan is van Sandro Tonali van Brescia en Gaetano Castrovilli van Fiorentina. “Ik bewonder hen, ze zijn absoluut geweldige spelers.”

“Tonali speelt voor de club van mijn vriend Massimo Cellino, de voorzitter van Brescia. Ik hoop dat hij Tonali voor vijftig miljoen verkoopt. Hij is een geweldige speler”, vervolgt de preses van Napoli. Hij sluit een terugkeer van Gonzalo Higuaín, die in 2016 naar Juventus vertrok, bij Napoli niet uit. “Het is niet aan mij om dat uit te sluiten, maar Carlo Ancelotti heeft nooit naar zijn terugkeer gevraagd. Als hij dat had gedaan, had ik hem gezegd: waarom niet?”

De Laurentiis liet eerder in felle bewoordingen weten wat hij vond van de belangstelling van Dries Mertens en José María Callejón om eventueel naar China te verkassen. “Elke speler heeft een bepaalde prijs, afhankelijk van waar ze spelen, hoe ze spelen, hoe oud ze zijn en wat ze doen. Als ze zichzelf in de uitverkoop willen doen richting China, om daar overbetaald voor twee of drie jaar een schijtleven te leiden, dan is dat hun probleem.”