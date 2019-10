‘Ik kan me goed voorstellen dat Yassin Ayoub denkt: ja hallo’

Feyenoord heeft meerdere spelers in de selectie die weinig uitzicht hebben op speelminuten onder Jaap Stam. Onder anderen Yassin Ayoub en Jan-Arie van der Heijden hoeven niet te rekenen op veel speeltijd in De Kuip, weet Jan Joost van Gangelen. De presentator vraagt zich af of de afgeschreven spelers bijvoorbeeld bij RKC Waalwijk hun carrière nieuw leven willen inblazen.

Van Gangelen had onlangs contact met RKC-trainer Fred Grim en vroeg aan de coach of hij ook rondkijkt bij Feyenoord. "Ik noemde bijvoorbeeld Van der Heijden, Ayoub, Liam Kelly, George Johnston... Moet je dat doen als speler? Ik kan me goed voorstellen dat Ayoub denkt: ja hallo, ik ben een gerespecteerd speler van FC Utrecht geweest...", begint de journalist bij Voetbalpraat van FOX Sports.

Mario Been verwacht niet dat geroutineerde spelers van Feyenoord de stap naar de onderkant van de Eredivisie zouden maken. "Jongens uit Jong Feyenoord zouden het eventueel wel doen", aldus de trainer. Commentator Leo Driessen stelt dat Van der Heijden de stap naar RKC wel zou kunnen maken, maar Been denkt absoluut niet dat de verdediger van Feyenoord interesse heeft in een dergelijke transfer.

"Geef mij één goede reden waarom Jan-Arie van der Heijden bij RKC zou gaan spelen, een club met één punt?!", vervolgt Been over de 31-jarige stopper, die nog tot volgend jaar zomer vastligt bij Feyenoord. "Omdat hij klaar is? Dat zeg je goed. Maar dat gaat hij toch niet doen?! Dan gaat hij de woestijn in voor één of twee jaartjes."