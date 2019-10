Mohamed Ihattaren bedankt iedereen in aangrijpend bericht op Instagram

Mohamed Ihattaren heeft zaterdagavond via Instagram zijn dank uitgesproken aan iedereen die hem en zijn familie in de afgelopen periode steunde. De zeventienjarige middenvelder van PSV verloor onlangs zijn vader aan de gevolgen van kanker.

“Een warmer en mooier afscheid van mijn lieve vader hadden we ons niet kunnen wensen”, geeft Ihattaren via zijn Instagram-account aan. “Woorden schieten tekort wanneer het verlies van ons dierbaarste bezit zo liefdevol omarmd wordt. Wij willen jullie uit de grond van ons hart bedanken voor alle blijken van medeleven.”

“We zijn trots op onze vader en we houden zielsveel van hem. Het is een troost te weten dat deze gevoelens door velen worden gedeeld. Met een lach en een traan denken we aan onze vader terug. De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van mijn vader. Voor het medeleven, liefde en steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk danken. Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en berichten.”

Ihattaren sprak de afgelopen periode openlijk over de ziekte van zijn vader, vooral omdat hij wilde wachten met een keuze voor een interlandcarrière bij Nederland of Marokko. "Mijn zieke vader heeft voorrang, hij gaat boven alles. Tijdens interlandperiodes wil ik bij mijn vader zijn", zei Ihattaren twee weken geleden na de topper tegen Ajax.