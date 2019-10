Claudio Ranieri tekent tot medio 2021 en keert terug in de Serie A

Sampdoria heeft Claudio Ranieri als nieuwe trainer aangesteld, zo maakt de Serie A-club zaterdagmiddag bekend. De oefenmeester is de opvolger van Eusebio Di Francesco, die verantwoordelijk werd gehouden voor de sportieve malaise in het begin van het seizoen. Ranieri, 67 jaar, heeft een contract tot medio 2021 ondertekend.

Onder leiding van Di Francesco verloor Sampdoria zes van de eerste zeven wedstrijden in de Serie A. Alleen aan het bezoek van Torino hield men punten over: 1-0. De club uit Genua wilde Di Francesco vervangen door Stefano Pioli of Gennaro Gattuso, maar beide kandidaten gaven nul op het rekest. Ranieri stond wel open voor de uitdaging bij Sampdoria.

Saillant: Ranieri was in maart bij AS Roma ook al de opvolger van Di Francesco. De ervaren Italiaan staat in principe tot medio 2021 onder contract bij Sanpdoria, maar de samenwerking kan naar verluidt worden verbroken als men dit seizoen naar de Serie B afdaalt. Ranieri debuteert over acht dagen, als hij 68 jaar wordt, tegen voormalig werkgever AS Roma.

Sampdoria is voor Ranieri de zeventiende club in zijn lange trainersloopbaan. Tussendoor was hij korte tijd bondscoach van Griekenland. Hij was werkzaam voor Vigor Lamezia, Puteolana, Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia (twemaal), Atlético Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, AS Roma (tweemaal), Internazionale, AS Monaco, Leicester City, FC Nantes en Fulham.