Feyenoord kijkt over de grens: ‘Die zou het natuurlijk prima kunnen’

Sjaak Troost is op interim-basis technisch directeur van Feyenoord, maar het is volgens Martijn Krabbendam niet ondenkbaar dat de bestuurder na de winterstop niet langer in De Kuip werkt. De clubwatcher van Voetbal International sluit een technisch directeur uit het buitenland niet op voorhand uit, met Frank Arnesen als voorname kandidaat om die rol op zich te nemen.

"Ik denk dat ze bij Feyenoord in de winterstop zich gaan bezighouden met een technisch directeur", stelt Krabbendam in Voetbalpraat van FOX Sports. "Ze zijn er eigenlijk mee bezig en ik denk dat het een buitenlander zal zijn. Daar werd in ieder geval over gesproken bij Feyenoord. Ik weet geen namen, maar het is in ieder geval een buitenlandse technisch directeur, die heeft ook netwerken."

Krabbendam wil in eerste instantie geen namen prijsgeven, maar schuift even later toch Arnesen naar voren. "Je moet denken aan een technisch directeur uit het buitenland die vrij is. Frank Arnesen bijvoorbeeld. Die zou het natuurlijk prima kunnen. Hij heeft een netwerk en kent de Nederlandse competitie goed. Hij kent ook de internationale competities, want Arnesen heeft veel clubs gehad." Arnesen, die onlangs werd ontslagen als technisch directeur van Anderlecht, werkte in het verleden bij onder meer PSV, Chelsea en Hamburger SV.

Robert Eenhoorn, de huidige algemeen directeur van AZ, was volgens Krabbendam ook een goede kandidaat geweest. De verwachting is echter niet dat hij op korte termijn naar Feyenoord vertrekt. "Eenhoorn was natuurlijk de droomkandidaat, maar die heeft wat anders aan zijn hoofd", verwijst de Feyenoord-volger naar de verbouwing van het AFAS Stadion van AZ. In de optiek van Krabbendam zou Eenhoorn bij Feyenoord tegen dezelfde problemen aanlopen, daar er al lang wordt gediscussieerd over een nieuwe Kuip. "Ik denk niet dat hij dat dossier wil hebben, want daar is bijna geen touw meer aan vast te knopen. Hij komt misschien wel, maar dan moet eerst een definitieve beslissing over het stadion zijn genomen."